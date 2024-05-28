Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Microsoft sessiz sedasız Copilot yapay zekasını Telegram'a ekledi!

Microsoft sessiz sedasız Copilot yapay zekasını Telegram'a ekledi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Microsoft sessiz sedasız Copilot yapay zekasını Telegram&#039;a ekledi!
Microsoft, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Microsoft'un geliştirdiği Copilot yapay zekası, Windows 11'de şu anda kullanılabiliyor. Şirket, yapay zeka botunu hiçbir yerden duyurmadan Telegram'a ekledi.

Telegram mesajlaşma uygulamasında şu anda kullanılabilen Telegram Copilot botu, Microsoft'un yeni projesinin bir parçası. Yeni projeye göre Copilot yapay zekası WhatsApp ve Telegram gibi sosyağ ağlarda kullanıma sunularak daha fazla kişiye erişecek. 

Copilot-for-social projesinin bir parçası olarak şu anda Telegram'da resmi uygulama @CopilotOfficialBot aramasıyla erişilebiliyor.

Microsoft sessiz sedasız Copilot yapay zekasını Telegram'a ekledi! - 1. Resim

Microsoft, Telegram kullanıcılarının Copilot’a hemen her konuda soru yöneltebileceğini belirtiyor. Araştırma yapmak, seyahat planlamak, fitness programı oluşturmak, filmler ve oyunlar hakkında bilgi almak ve daha fazlası için Copilot botu kullanılabilir. Ancak, Copilot sadece metin tabanlı talepleri kabul ediyor, metinlerden görüntü üretemiyor. Ayrıca, birebir sohbet olarak işlev görüyor da denebilir.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Survivor All Star sosyal medyanın gündeminde! Önce yayınlandı, sonra silindi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TikTok yeni özelliği sayesinde çocuklar için daha güvenli bir platform olacak! - TeknolojiTikTok çocuklar için daha güvenli olacak!Abonelik hizmeti her yere geliyor! Rainbow Six Siege için aylık abonelik hizmeti duyuruldu! - TeknolojiMilyon oyunculu oyun için yeni sistem geldi!Türkiye'de gerçekleşen uzay projeleri tersine beyin göçünü hızlandırıyor! - TeknolojiTürkiye'deki uzay atılımları büyük önem taşıyor!Uçarak araç kullanmak artık mümkün! Genç nesiller uçarak araç kullanabilecek - TeknolojiUçan arabalar artık gerçek! Kolayca üretilebiliyorYouTube'den reklam engelleyici kullanıcılarına sürpriz! Artık video izleyemeyecekler... - TeknolojiYouTube'dan ilginç bir özellik! Artık video...Apple, iPad stratejisini tamamen değiştiriyor! Artık bilgisayarların yerine geçmesi gerekiyor - TeknolojiApple'dan beklenmedik hareket! iPad'ler tarih oluyor...
Sonraki Haber Yükleniyor...