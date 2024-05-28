Microsoft sessiz sedasız Copilot yapay zekasını Telegram'a ekledi!

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Microsoft'un geliştirdiği Copilot yapay zekası, Windows 11'de şu anda kullanılabiliyor. Şirket, yapay zeka botunu hiçbir yerden duyurmadan Telegram'a ekledi.

Telegram mesajlaşma uygulamasında şu anda kullanılabilen Telegram Copilot botu, Microsoft'un yeni projesinin bir parçası. Yeni projeye göre Copilot yapay zekası WhatsApp ve Telegram gibi sosyağ ağlarda kullanıma sunularak daha fazla kişiye erişecek.

Copilot-for-social projesinin bir parçası olarak şu anda Telegram'da resmi uygulama @CopilotOfficialBot aramasıyla erişilebiliyor.

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Microsoft, Telegram kullanıcılarının Copilot’a hemen her konuda soru yöneltebileceğini belirtiyor. Araştırma yapmak, seyahat planlamak, fitness programı oluşturmak, filmler ve oyunlar hakkında bilgi almak ve daha fazlası için Copilot botu kullanılabilir. Ancak, Copilot sadece metin tabanlı talepleri kabul ediyor, metinlerden görüntü üretemiyor. Ayrıca, birebir sohbet olarak işlev görüyor da denebilir.