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Musk'ın paylaşımı yapay zekaya olan güveni sarstı! Harris'in taklit edildiği video sosyal medyada gündem oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Musk&#039;ın paylaşımı yapay zekaya olan güveni sarstı! Harris&#039;in taklit edildiği video sosyal medyada gündem oldu

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Elon Musk'ın Joe Biden'ın yarıştan çekilmesiyle Başkan Yardımcısı Harris'in yapay zeka teknolojisi kullanılarak değiştirilen videosunu paylaşmasının ardından yapay zekanın siyasetteki etkisine ilişkin endişeler arttı.

Amerikalı milyarder Elon Musk, "parodi" olduğunu belirtmeden X sosyal medya hesabında, Harris'in ifadelerinin yapay zeka teknolojisi kullanılarak değiştirildiği bir videoyu paylaştı.

Harris'in sesinin taklit edildiği videoda, "Ben Kamala Harris, başkanlık seçiminde Demokratların yeni adayıyım. Biden sonunda yaşlı olduğunu kabul etti." ifadeleri yer alıyor.

Harris'in seçim kampanyası sözcüsü Mia Ehrenberg, sosyal medyada kısa sürede yayılan videoya ilişkin Associated Press'e (AP) açıklama yaptı.

Ehrenberg, "ABD vatandaşlarının Harris'in vadettiği güvenlik ve gerçek özgürlüğü istediğini biliyoruz. Musk ve Donald Trump'ın yanlış ve yalan ifadelerine yer yok." diye konuştu.

Musk'ın paylaşımı yapay zekaya olan güveni sarstı! Harris'in taklit edildiği video sosyal medyada gündem oldu - 1. Resim

YAPAY ZEKA ABD SEÇİMLERİNİ ETKİLEYEBİLİR Mİ?

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine az bir süre kala yapay zeka teknolojisinin siyasetteki etkisini değerlendiren dijital teknoloji uzmanı Hany Farid de söz konusu videonun yapay zekanın gücünü gösterdiğini belirtti.

Farid, "Yapay zeka tarafından oluşturulan ses çok iyi. Birçok insan, sesin Harris'e ait olduğuna inanmasa da videodaki sözlü anlatım güçlü duruyor. Ancak kamuoyu için sunulan yapay zeka araçları demokrasiye zarar vermek için kullanılmamalı." ifadelerini kullandı.

Public Citizen adlı danışmanlık grubunun eş başkanı Rob Weissman da çok sayıda insanın videonun gerçek olduğuna inandığını söyledi.

Weissman, bu tarz içeriklere ilişkin birçok kez uyarılarda bulunduklarına dikkati çekti. Bu arada, Musk'ın başkanlık seçiminde eski ABD Başkanı Donald Trump'ı desteklediği biliniyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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