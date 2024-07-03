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Nvidia, Avrupa'da rekabete aykırı uygulamalar yaptığı için soruşturma altında!

Düzenleyen: / Kaynak: Reuters
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Nvidia, Avrupa&#039;da rekabete aykırı uygulamalar yaptığı için soruşturma altında!

Teknoloji Haberleri  / Reuters

Nvidia’nın rekabete aykırı uygulamalar yaptığı iddiasıyla Fransız rekabet düzenleyicisi tarafından suçlanabileceği belirtiliyor. İddiaların merkezinde Nvidia’nın CUDA yazılımı bulunuyor.

Nvidia, hızlı bir şekilde 3 trilyon dolarlık bir şirket haline gelerek yapay zeka endüstrisindeki hakimiyetiyle dikkat çekti. Ancak bu hakimiyetin adil olup olmadığı AB ve ABD gibi birçok yer tarafından inceleniyor. Son raporlara göre, Fransız düzenleyicilerin Nvidia üzerindeki incelemeleri derinleşmekte ve yakın zamanda resmi suçlamalar yöneltebilecekleri belirtiliyor.

CUDA YAZILIMINA YÖNELİK SORUŞTURMA

Henüz resmi bir soruşturma başlatılmamış olsa da, Avrupa Komisyonu, Nvidia’ya yönelik ön incelemesini genişletmeyi düşünmüyor çünkü Fransa halihazırda Nvidia’yı inceliyor. Fransız düzenleyiciler, kısa süre önce yayınladıkları üretken yapay zeka sektörüne dair raporda, Nvidia'nın CUDA yazılımının suiistimaline ve sektörün bu yazılıma olan bağımlılığına dikkat çekiyor. Bu endişelerin Nvidia’ya yönelik bir soruşturmayı işaret ettiği düşünülüyor.

Ayrıca, Nvidia'nın yapay zeka odaklı bulut hizmeti sağlayıcısı CoreWeave gibi firmalara yaptığı yatırımlar da endişe oluşturuyor. Eğer soruşturma başlatılır ve Nvidia suçlu bulunursa, Fransa’nın şirkete yıllık gelirinin yüzde 10’una kadar para cezası verme yetkisi bulunuyor.

Nvidia, Avrupa'da rekabete aykırı uygulamalar yaptığı için soruşturma altında! - 1. Resim

CUDA NEDİR?

"Compute unified device architecture" anlamına gelen CUDA, Nvidia'nın 2006 yılında tanıttığı bir paralel bilgi işlem platformudur. Başlangıçta oyun pazarı için geliştirilmiş olsa da, Nvidia’nın ileriye yönelik hedefleri arasında GPU'larının çeşitli bilgi işlem görevlerini gerçekleştirmesini sağlayacak bir yazılım paketi oluşturmak vardı.

Günümüzde CUDA, inanılmaz bir kolaylık sağlayarak tak ve çalıştır sistemi gibi çalışıyor. Analistlere göre, üretken yapay zeka endüstrisinde CUDA, Nvidia’nın GPU’larından bile daha değerli hale gelmiş durumda. CUDA, paralel işleme yeteneklerinin yanı sıra, yapay zeka uygulamaları geliştirmeyi kolaylaştıran kapsamlı bir yazılım geliştirme kiti (SDK) ve kütüphaneler seti sunuyor. Bu araçlar, programcıların karmaşık yapay zeka modelleri oluşturmasına ve optimize etmesine yardımcı oluyor. Ayrıca, CUDA hem eski hem de yeni donanımlarla uyumlu çalışabiliyor.

Ancak, Nvidia’nın tek rakibi değil. Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın kuzeni Lisa Su tarafından yönetilen AMD, ROCm adı verilen bir CUDA alternatifine sahip. ROCm, 2016 yılında piyasaya sürüldü ve henüz CUDA’nın olgunluğuna ulaşmamış durumda. Ancak, AMD’nin bu alanda yaptığı satın alımlar ve iyileştirmeler dikkat çekiyor. Fransız düzenleyici kurumunun belirttiği gibi, CUDA, hızlandırılmış bilgi işlem için gerekli GPU'larla %100 uyumlu olan tek yazılım olmaya devam ediyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Reuters
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