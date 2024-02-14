Nvidia yeni yapay zeka modelini tanıttı! Hem ücretsiz hem de internet olmadan çalışıyor

Teknoloji şirketi Nvidia, ChatGPT'ye rakip olacak yapay zeka modelini tanıttı. Chat with RTX isimli yapay zeka tabanlı sohbet aracı ChatGPT'ye benzer ancak ekran kartınızı kullanacak. Chat with RTX, internet olmada bilgisayarda çalışabilecek ve dosyalarınızla konuşabilmenizi sağlayacak.

Kalifoniye merkezli teknoloji şirketi olan NVIDIA, internet olmadan bilgisayarda çalışabilen süper güvenli yeni bir yapay zeka modeli duyurdu. “Chat with RTX” adlı yeni yapay zeka asistanının erken geliştirici önizlemesine yayınlayan şirket, RTX 30 ve 40 serisinin ücretsiz test edebileceğini söyledi.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ SOHBET BOTU OLUŞTURUYOR

NVIDIA tarafından yayınlanan demo uygulaması; kullanıcıların belgelerini, videolarını ve bilgisayarlarında yerel olarak depolanan diğer verileri kullanarak kişiselleştirilmiş bir sohbet botu oluşturmalarına olanak tanıyor. En az 8 GB belleğe sahip bir RTX 30 veya 40 serisi ekran kartı kullanarak bu aracı kullanabilirsiniz.

DOSYLARI HIZLI BİR ŞEKİLDE TARAYABİLİRSİNİZ

Shiftdelete'de yer alan habere göre, Chat with RTX, dosyaların hızlı şekilde cihaz üzerinde sorgulanmasını ve analiz edilmesini sağlamak için ray-tracing özelliklerinden yararlanıyor. Chat with RTX aracının özellikle belge taramasında kullanılabileceği belirtildi. Onlarca sayfalık dosyalar arasından istediğiniz kısmı çekebilir ve araç tarafından özetlenmesini isteyebilirsiniz.

İNTERNETSİZ ÇALIŞABİLİYOR

Bu modelin en ayırıcı özelliği internet bağlantısı olmadan çalışabiliyor olması. Öte yandan modeli özelleştirebiliyor, kişisel dokümanlarınıza erişebiliyor ve eski mesajlarınızla bağlamsal olarak alakalı cevaplar üretebiliyorsunuz.