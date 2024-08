Oyun platformu Roblox'tan erişim engeline ilk resmi açıklama! Roblox açılacak mı?

“Roblox” oyun platformunun, çocukların istismarına yol açacak içerikler barındırması nedeniyle mahkeme kararıyla erişim engeli getirilmişti. Oyun platformu Roblox'tan erişim engeline karşı ilk açıklama geldi.

Instagram'a erişim engelinin ardından, çocuklar arasında oldukça popüler olan Roblox'a da erişim engeli getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu yasağın Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla alındığını duyurmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Roblox'un neden kapatıldığına dair yaptığı açıklamada, "Çocukların istismarına yol açacak içerikler barındırdığı için, Roblox platformuna ve uygulama marketlerindeki bağlantılarına Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirilmiştir. Toplumsal yapımızı zedeleyecek girişimlere, çocuk istismarına, şiddete teşvike ve çocuklarımızın gelişimini olumsuz etkileyecek faaliyetlere asla izin verilmeyecektir" demişti.

ROBLOX SÖZCÜSÜ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Bir Roblox sözcüsü Eurogamer'a yaptığı açıklamalarda 'Roblox'u kullanıcılarımız, özellikle de en genç olanlar için en güvenli çevrimiçi platformlardan biri haline getirmek için neredeyse 20 yıl harcadık ve kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak yaptığımız her şeyin merkezinde yer alıyor.

Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yasa ve yönetmeliklere saygı duyuyor ve yerel kanun koyucuların çocuklara olan bağlılığını paylaşıyoruz. Roblox'un Türkiye'de mümkün olan en kısa sürede tekrar çevrimiçi olmasını sağlamak için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz.' ifadelerini kullanmıştı.

ROBLOX'TAN İLK RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan olayların ardından Roblox, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili hem İngilizce hem de Türkçe ilk açıklamasını yaptı.

" 7 Ağustos'ta Roblox'un Türkiye'de engellendiğini öğrendik ve şu anda bunu çözmek amacıyla yerel yetkililerle birlikte çalışıyoruz. Türkiye'de her gün milyonlarca insanın platformumuzu kullandığını ve bunların arasında işlerini Roblox üzerine inşa eden canlı bir geliştirici topluluğunun da bulunduğunu biliyoruz. Topluluğumuzu güvende tutmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız ve küresel politika yapıcıların çocukları koruma konusundaki kararlılığını paylaşıyoruz.

Neredeyse 20 yılımızı Roblox'u kullanıcılarımız, özellikle de en gençler için en güvenli çevrimiçi platformlardan biri haline getirmek için harcadık ve kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak yaptığımız her şeyin merkezinde yer alıyor. Her gün, her yaştan on milyonlarca insan, küfürden reklama kadar her şeyi kapsayan politikalarımız olan Topluluk Standartlarımıza uyarak Roblox'ta güvenli ve olumlu bir deneyim yaşıyor. Platformumuzu güvende tutmak için her yıl yüz milyonlarca dolar harcıyoruz. Ve Roblox'taki her ekip, ürünlerin güvenlik göz önünde bulundurularak tasarlanmasını sağlamaya yardımcı olur." ifadeleri kullanıldı.

ROBLOX NEDEN YASAKLANDI?

Alınan kararda Roblox erişim engeli için “roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6.Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir.” ifadeleri kullanıldı. Böylelikle Türkiye’de Watpadd ve Instagram’ın ardından Roblox’a da erişim engeli getirilmiş oldu.