Bursa'nın İskender'ine rakip çıktı! Yörenin lezzeti yaprak mantı Bayburt döneriyle buluşturuldu: Mantılı Döner

Bayburt'un eşsiz lezzetlerinden olan meşhur yaprak döneri, yöreye has yoğurtlu yaprak mantıyla buluşturuldu. Ortaya damak çatlatan enfes bir lezzet çıktı. Bursa'nın meşhur İskender'ine rakip olan 'Mantılı Döner' ise yiyenlerden tam not aldı.

Alman Bakan döneri krize soktu: Ahmaklıktan başka bir şey değil

Alman Bakan döneri krize soktu: Ahmaklıktan başka bir şey değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bayburt'un döneri tartışılmazdır" diyerek bahsettiği Bayburt döneri farklı sunumuyla yeni bir fenomen olma potansiyeli taşıyor.

Bayburtlu kadınların el emekleriyle evde yaptığı yaprak mantıyla bir araya getirilerek, vatandaşların damak lezzetine sunuldu.

Bayburtluların yanı sıraya yurt dışından gelen yerli ve yabancı turistlerin de severek yediği, damakta güzel bir tat bırakan lezzet ise coğrafi işaret almayı, tescillenmeyi bekliyor.

Meşhur Bayburt döneri, Bayburt'un yüksek rakımlı yaylarında beslenen küçükbaş ve büyükbaş hayvan etlerinin karıştırılmasıyla hazırlanıyor. İnce incel kesilen etler tarifi özel olan baharatlı sos içerisinde bir gün bekletildikten sonra şişe takılarak, odun ateşinde pişiriliyor.

200 derece ateşin karşısında et döneri kesen ustalar, daha sonra döneri Bayburtlu kadınların evde yaptığı, içi boş üçgen şekilde kesilen yaprak mantısıyla buluşturuyor.

Üzerine dökülen domates sosuyla, tereyağıyla ve ev yoğurduyla bir güzel harmanlanan mantılı döner, özenle hazırlanan salata eşliğinde müşterilere servis ediliyor.

"BAYBURT DÖNERİ YEMEDİYSENİZ, DÖNER YEMİŞ SAYILMAZSINIZ"

Tekirdağ'dan memleketi Bayburt'a gelen Muhittin Özkan isimli vatandaş, Bayburt dönerinin marka bir lezzet olduğuna vurgu yaparak, "Bayburt döneri marka bir dönerdir. Memleketimizde Bayburt döneri yemeyen, döner yedim demesin. Türkiye'nin hangi bölgesinde, hangi köşesinde hangi döneri yerseniz yiyin, eğer Bayburt döneri yemediyseniz, döner yemiş sayılmazsınız" ifadelerini kullandı.

Yurt dışından memleketi Bayburt'a gelerek sıla-i rahim yapan, ayağının tozuyla döner yemeye gelen Kaya Çiçek isimli vatandaş, "Ben yurt dışında yaşıyorum. Bayburt'a tatile geldim, gelip de burada döner yememek olmazdı, büyük eksiklik olurdu. Ayağımızın tozuyla döner yemeye geldik" dedi.

İKİ FARKLI LEZZET BİR TABAKTA

Kocaeli'de yaşayan, memleketi Erzurum'a tatil yapmaya gelen Ömer Polat, ilk defa denediği mantılı dönerden övgüyle bahsetti. İki farklı lezzeti bir arada tattığını, mantılı dönerin güzel bir lezzet olduğunu belirten Polat, "Ben Erzurum İspir'den geliyorum. Mantılı döner yedik, çok iyiydi, beğendim. İtiraz edilecek bir tarafı yok, iki lezzetin bir arada olması hakikaten iyiydi, gayet güzel bir lezzetti" şeklinde konuştu.

Daha önceden mantılı döneri yiyerek deneyimleyen, arkadaşıyla birlikte tekrar mantılı döner yemeye gelen Bilal Karaca isimli bir diğer vatandaş ise özellikle mantılı döner yemeye geldiğini vurgulayarak, "Mantılı döneri yiyecekseniz eğer Bayburt'ta yiyecekseniz. Farklı bir lezzet, harika bir lezzet. Dönerimiz, etimiz bir harika. Daha önceden mantılı döneri denemiştim, özellikle yine mantılı döner yemeye geldim. Hamur işi ve etin birleştirilmesiyle iki farklı lezzeti bir arada tadıyorum. Et ise Bayburt'un kendi eti olduğu için farklı, daha lezzetli. Tavsiye ediyorum" dedi.

"BURSA'NIN İSKENDER'İ VARSA BİZİM DE MANTILI DÖNERİMİZ VAR "

Uzun yıllar Bayburt'ta döner ustası olan rahmetli babası Sinan Aydoğdu'dan görevi alarak lokantanın 3'üncü kuşak işletmecilerinden olan Ozan Aydoğdu, Bayburt'un yöresel lezzeti olan yaprak mantısını ön plana çıkarmak için mantıyı dönerle buluşturduklarını ifade ederek, "Biz yoğurtlu yaprak mantısını Bayburt'a özgü olduğu için, ön plana çıkarmak istedik. Nasıl ki Bursa'da İskender varsa, bu da Bayburt İskender'i. Mantılı döner, Bayburt'a has bir dönerimiz. Yaprak mantıyı evde annelerimiz yapıyor, daha sonra mantımızı işletmemize getiriyoruz, yoğurtla buluşturup üzerine domates sosu ve tereyağı döküyoruz. Daha sonra üzerine de muhteşem Bayburt dönerini ilave edip, servise sunuyoruz" şeklinde konuştu.

MANTILI DÖNERE İLGİ YOĞUN

Mantılı döner fikrinin rahmetli babasından çıktığını belirten Aydoğdu, yeniden mantılı döner yapmaya başladıklarını söyledi. Mantılı dönere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Aydoğdu, "Mantılı döner işi babamın fikriydi, babam rahmetli olduktan sonra diğer amcalarımızın katkısıyla biz bu lezzeti tekrar yapmaya başladık. Yoğun talep var, önceden günde bir borcam şeklinde çıkarıyorduk şimdi 4-5 tepsi halinde çıkarıyoruz. Yoğun bir taleple karşı karşıyayız ve bu bizi çok mutlu ediyor. Hem yabancı turistler, hem dışarıda yaşayan gurbetçi kardeşlerimiz, hem de şehirde yaşayan arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz mantılı dönere aşırı rağbet gösteriyor, hem de yaz ayında severek yiyorlar. İçerisinde yoğurt bulunduğu için yoğurt, mantı ve döneri hafifletiyor, insanlar daha da keyifle yiyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreninde Bayburt dönerinden övgüyle bahsetmesine değinen Aydoğdu, sözlerini “Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreninde Bayburt dönerine bir vurgu yapmıştı ve biz bu döneri mantıyla buluşturduk ortaya çıkan lezzeti de artık siz düşünün" ifadeleriyle tamamladı.