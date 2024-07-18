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100 TL'lik döner kuyruğu! Trabzonlular akın etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Trabzon, Döner, Kampanya, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzon'un Yomra ilçesinde hizmet veren bir restoran, kuruluşunun beşinci yılına özel kampanya yaptı. 19.00-03.00 saatleri arasında 100 gram et döneri 100 TL'ye satan restorana vatandaşlar akın etti.

Trabzon'da bir restoran 100 gram et döneri 100 TL'ye satışa çıkardı, döner yemek isteyenlerin akınına uğradı.

Yomra ilçesinde hizmet veren bir kebabçı kuruluşunun beşinci yılına özel akşam 19.00-03.00 saatleri arasında indirim yaptı, et dönerin 100 gramını 100 TL'ye vatandaşlara satacağını duyurdu.

100 TL'lik döner kuyruğu! Trabzonlular akın etti - 1. Resim

500 KİLOGRAM DÖNER TÜKETİLDİ

Olayın duyulmasının ardından şehirde yaşayan vatandaşlar, dönerin satılacağı restorana yoğun ilgi göstererek metrelerce kuyruk oluşturdu. Kuyruğun saatlerce sürdüğü gecede tam 500 kilograma yakın döner tüketildi.

Vatandaşın yoğun ilgisinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten İşletmeci Halil İbrahim Demirtaş, 2019 yılından beri şehirde faaliyet gösterdiklerini belirterek, "Güzel bir kampanya düzenledik. Trabzon'a gece dönerini ilk biz getirdik. Olumlu geri dönüşleri değerlendirerek bu kampanya ile beraber beşinci yılımızı taçlandırmak istedik." diye konuştu.

100 TL'lik döner kuyruğu! Trabzonlular akın etti - 2. Resim

MÜŞTERİLER MEMNUN KALDI

Döner ustası Celal Şen ise "Kesmeye başladığımızda 400 kiloydu, 3'te birini sattık, kesmeye devam ediyoruz. Kalabalık bizi seviyor, biz de onları seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Restorana gelen müşteriler de kampanyadan mutlu olduklarını dile getirdiler.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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