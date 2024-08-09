Muş’ta piknik faciası! 5 kişi hayatını kaybetti

Muş'ta baraj gölüne giren çocuk ile onu kurtarmaya çalışan 4 kişi boğularak can verdi. 5 kişinin hayatını kaybettiği acı olayda dalgıçlar tarafından cesetler sudan çıkarılırken genç bir kadının hamile olduğu ortaya çıktı.

Muş merkeze bağlı Bostankent köyünde ikamet eden Karakaya ailesinin piknik için gittiği Alpaslan-1 Baraj Gölü'ne giren 13 yaşındaki Rabia Karakaya, boğulma tehlikesi geçirince diğer aile fertleri kurtarmak için suya girdi.

Göle giren 18 yaşındaki Yasin, 20 yaşındaki Edanur ve 22 yaşındaki Fatma Karakaya ile 15 yaşındaki Eylül Tekin kısa sürede suda kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri ve bölgedeki vatandaşların yaptığı çalışmalar sonucunda Rabia, Yasin ve Edanur Karakaya ile Eylül Tekin’in cansız bedenleri bulundu.

Suda kaybolan Fatma Hediye Karakaya için yapılan arama çalışmaları ise gece saatlerine kadar devam etti. Ekipler tarafından Fatma Hediye Karakaya’nın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Karakaya'ın cenazesi, otopsi için hastaneye götürüldü. Dalgıçlar tarafından cesedi baraj gölünden çıkarılan genç kadının hamile olduğu öğrenildi.