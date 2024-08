PlayStation Plus Ağustos 2024 oyunları açıklandı! İşte ücretsiz oyunlar

Ağustos 2024'te Sony'nin PlayStation Plus kataloğuna ekleyeceği ücretsiz oyunlar açıklandı. İşte bu ayın en dikkat çeken oyunları...

PlayStation kullanıcılarının kullanabildiği PlayStation Plus'ın abonelerine özel ücretsiz olarak vereceği oyunlar açıklandı. Ağustos ayına özel olan oyunlar bu ay içerisinde alınmazsa tekrardan ücret ile satın alınmak zorunda.

PLAYSTATIOUN AĞUSTOS 2024 OYUNLARI NELER?

Oyun Normal Fiyatı Platform LEGO Star Wars The Skywalker Saga 2.499 TL PS4 / PS5 Five Nights at Freddy’s Security Breach 1.399 TL PS4 / PS5 Ender Lilies: Quietus of the Knights 1.049 TL PS4

Ağustos ayında PlayStation Plus abonelerine sunulacak listeye baktığımızda toplam değeri 4.947 TL olan LEGO Star Wars The Skywalker Saga, Five Nights at Freddy’s Security Breach ve Ender Lilies: Quietus of the Knights'ın ekleneceği duyuruldu.