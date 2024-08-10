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PlayStation Plus Ağustos 2024 oyunları açıklandı! İşte ücretsiz oyunlar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
PlayStation Plus Ağustos 2024 oyunları açıklandı! İşte ücretsiz oyunlar

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ağustos 2024'te Sony'nin PlayStation Plus kataloğuna ekleyeceği ücretsiz oyunlar açıklandı. İşte bu ayın en dikkat çeken oyunları...

PlayStation kullanıcılarının kullanabildiği PlayStation Plus'ın abonelerine özel ücretsiz olarak vereceği oyunlar açıklandı. Ağustos ayına özel olan oyunlar bu ay içerisinde alınmazsa tekrardan ücret ile satın alınmak zorunda. 

PLAYSTATIOUN AĞUSTOS 2024 OYUNLARI NELER?

OyunNormal FiyatıPlatform
LEGO Star Wars The Skywalker Saga2.499 TLPS4 / PS5
Five Nights at Freddy’s Security Breach1.399 TLPS4 / PS5
Ender Lilies: Quietus of the Knights1.049 TLPS4

Ağustos ayında PlayStation Plus abonelerine sunulacak listeye baktığımızda toplam değeri 4.947 TL olan LEGO Star Wars The Skywalker Saga, Five Nights at Freddy’s Security Breach ve Ender Lilies: Quietus of the Knights'ın ekleneceği duyuruldu. 

 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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