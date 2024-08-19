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PlayStation Plus yeni oyunları belli oldu! Eylül ayında hangi oyunlar eklenecek?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
PlayStation Plus yeni oyunları belli oldu! Eylül ayında hangi oyunlar eklenecek?

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

PlayStation'un abonelik hizmeti olan PlayStation Plus hizmetinin Eylül ayında eklenecek PlayStation Plus Eylül oyunları belli oldu. İşte PS Plus ve PS Plus Ekstra kütüphanesine eklenecek oyunlar...

Sony’nin abonelik bazlı oyun hizmeti PlayStation Plus, her ay yeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Ağustos ayının PS Plus Extra ve Premium oyunlarını yakın zamanda sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise, Eylül ayında PS Plus ve PS Plus Extra kütüphanesine eklenecek ilk oyunlar belli oldu.

PlayStation Plus yeni oyunları belli oldu! Eylül ayında hangi oyunlar eklenecek? - 1. Resim

PlayStation Plus'ın temel abonelik planı olan PS Plus Essential seviyesinde eklenecek oyunlar 28 Ağustos Çarşamba günü açıklanması bekleniyor. Ancak, bu bekleyiş sürerken, bazı ücretsiz oyunlar önceden doğrulandı. PS Plus aboneleri, 3 Eylül itibarıyla Harry Potter: Quidditch Champions oyununa ücretsiz olarak erişim sağlayabilecek. Ayrıca, 17 Eylül’de PS Plus Extra kütüphanesine The Plucky Squire eklenecek.

Quidditch Champions, tek ve çok oyunculu modlarıyla Quidditch temalı bir spor oyunu olarak sunulacak ve PS Plus’ın Ekstra ve Premium kademelerine abone olan tüm kullanıcılar için ücretsiz olacak. Son zamanların merakla beklenen bağımsız yapımlarından biri olan The Plucky Squire ise, bir macera oyunu olarak öne çıkıyor.

Oyun, 3 boyutlu bir dünyayı keşfeden hikâye kitabı karakterleri Jot ve arkadaşlarının büyülü maceralarını konu alıyor.

Playstation Plus Ağustos 2024 oyunları

  • The Witcher 3: Wild Hunt – PS4, PS5
  • Wild Hearts Standard Edition – PS5
  • Cult of the Lamb – PS4, PS5
  • Ride 5 – PS5
  • Watch Dogs 2 – PS4
  • Sword Art Online: Last Recollection – PS4, PS5
  • Naruto to Boruto: Shinobi Striker – PS4
  • Sword Art Online: Alicization Lycoris – PS4
  • Sword Art Online: Fatal Bullet – PS4
  • Sword Art Online: Hollow Realization – PS4
  • Vacation Simulator – PS VR2
  • TimeSplitters – PS4, PS5
  • TimeSplitters 2 – PS4, PS5
  • TimeSplitters: Future Perfect – PS4, PS5
  • Sword Art Online: Lost Song – PS4

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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