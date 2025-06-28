Real Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda heyecan son 16 turuyla devam ederken futbolseverler Real Madrid - Juventus maçı için geri sayıma başladı. Son 16 Turu eşleşmelerinin açıklanmasıyla beraber futbol tutkunları Real Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk 11'de mi sorularını hızla gündeme taşıdı.

Real Madrid - Juventus maçı büyük bir heyecanla bekleniyor! İki Avrupa devinin karşılaşacağı mücadelede Türk futbolunun genç yıldızları Arda Güler ve Kenan Yıldız da rakip olacak. Peki, Real Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk 11'de mi?

REAL MADRİD - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arda Güler ve Kenan Yıldız’ın forma giydiği Real Madrid ve Juventus karşı karşıya olacak. Heyecanla beklenen Real Madrid - Juventus maçı 1 Temmuz 2025 Salı günü saat 22.00’de başlayacak.

ABD'nin ev sahipliğinde yapılacak heyecan dolu son 16 turu maçı için geri sayım işlemeye başladı. Şimdi ise tüm gözler milli futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız'da olacak.

ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ İLK 11'DE Mİ?

Real Madrid’de forma giyen Arda Güler’in, sezon boyunca yaşadığı sakatlıkların ardından performansını artırmasıyla birlikte teknik direktör Xabi Alonso’nun planlarında daha fazla yer bulması bekleniyor.

Juventus'un göz bebeği Kenan Yıldız'ın da Real Madrid - Juventus maçında ilk 11’de başlaması muhtemel. Şimdi ise tüm futbolseverler iki dev takımın ve iki efsane milli futbolcumuzun karşılaşması için heyecanlı bekleyişe başladı.

KULÜPLER DÜNYA KUPASI SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ