Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Real Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

Real Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Real Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda heyecan son 16 turuyla devam ederken futbolseverler Real Madrid - Juventus maçı için geri sayıma başladı. Son 16 Turu eşleşmelerinin açıklanmasıyla beraber futbol tutkunları Real Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk 11'de mi sorularını hızla gündeme taşıdı.

Real Madrid - Juventus maçı büyük bir heyecanla bekleniyor! İki Avrupa devinin karşılaşacağı mücadelede Türk futbolunun genç yıldızları Arda Güler ve Kenan Yıldız da rakip olacak. Peki, Real Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk 11'de mi?

Real Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu - 1. Resim

REAL MADRİD - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arda Güler ve Kenan Yıldız’ın forma giydiği Real Madrid ve Juventus karşı karşıya olacak. Heyecanla beklenen Real Madrid - Juventus maçı 1 Temmuz 2025 Salı günü saat 22.00’de başlayacak. 

ABD'nin ev sahipliğinde yapılacak heyecan dolu son 16 turu maçı için geri sayım işlemeye başladı. Şimdi ise tüm gözler milli futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız'da olacak.

Real Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu - 2. Resim

ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ İLK 11'DE Mİ?

Real Madrid’de forma giyen Arda Güler’in, sezon boyunca yaşadığı sakatlıkların ardından performansını artırmasıyla birlikte teknik direktör Xabi Alonso’nun planlarında daha fazla yer bulması bekleniyor.

Juventus'un göz bebeği Kenan Yıldız'ın da Real Madrid - Juventus maçında ilk 11’de başlaması muhtemel. Şimdi ise tüm futbolseverler iki dev takımın ve iki efsane milli futbolcumuzun karşılaşması için heyecanlı bekleyişe başladı.

Real Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu - 3. Resim

KULÜPLER DÜNYA KUPASI SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

  • Real Madrid - Juventus
  • Manchester City - Al Hilal
  • Inter - Fluminense
  • Benfica - Chelsea
  • Paris Saint-Germain - Inter Miami
  • Palmeiras - Botafogo
  • Flamengo - Bayern Münih
  • Borussia Dortmund - Monterrey

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tesla ikinci beynini kaybetti! İstifa şirketin en tepesinden geldiYapması 3 ay sürüyor! Araba fiyatına satılıyor: 50 yıllık ustalar bile kolay kolay yapamaz
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cutha kimin atı, Hulusi Çil kimdir? 99. Gazi Koşusu'nda birinci Cutha oldu - HaberlerCutha kimin atı, Hulusi Çil kimdir? 99. Gazi Koşusu'nda birinci Cutha oldu99. Gazi Koşusu ödülü 2025 ne kadar? 99. Gazi Koşusu sonuçları ve birincisi belli oldu - Haberler99. Gazi Koşusu ödülü 2025 ne kadar? 99. Gazi Koşusu sonuçları ve birincisi belli olduAhmet Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında? 99. Gazi Koşusu'nda Cutha'nın binicisi ve şampiyonu Ahmet Çelik'in hayatı merak ediliyor - HaberlerAhmet Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında? 99. Gazi Koşusu'nda Cutha'nın binicisi ve şampiyonu Ahmet Çelik'in hayatı merak ediliyorTürk Spor basınında bir devrin sonu: Sabri Ugan neden öldü, hastalığı ne? - HaberlerTürk Spor basınında bir devrin sonu: Sabri Ugan neden öldü, hastalığı ne?Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2025 en düşük emekli maaşı düzenlemesi gündemde - HaberlerKabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2025 en düşük emekli maaşı düzenlemesi gündemdeRıza Tamer kimdir? Benden Sonra şarkısının sahibi gündemde - HaberlerRıza Tamer kimdir? Benden Sonra şarkısının sahibi gündemde
Sonraki Haber Yükleniyor...