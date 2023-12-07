Rakibine 60 volt elektrik gönderebiliyor! Yılan balıkları canlılarda gen aktarımı yapabilir

7 Aralık 2023 17:04 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 17:05

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Anadolu Ajansı

Japonya'daki Nagoya Üniversitesinden bilim insanları, elektrikli yılan balıklarının, farklı genlerin küçük balık larvalarına aktarımına sebep olabilecek kadar akım verebildiğini tespit etti. Nagoya Üniversitesine göre, Profesör Eiichi Hondo önderliğinde yürütülen araştırma, yılan balıklarının ürettiği elektriğin, genetik materyallerin canlıların hücrelerine aktarılmasına neden olabileceğini ortaya koydu.

Araştırma, laboratuvarda zebra balığı larvaları ve elektrikli yılan balığının bulunduğu ortama DNA taşıyan yeşil floresan protein (GFP) eklenerek yapıldı.

Yılan balığının elektrik vermesinin ardından mikroskopta incelenen larvaların yaklaşık yüzde 5'inde GFP pozitif hücrelere rastlandı. Bu sayede laboratuvar ortamında hücre zarının geçirgenliği artırılarak yabancı DNA'nın hücreye eklenmesini sağlamak için elektrik uygulanması anlamına gelen 'elektroporasyon'un doğada kendiliğinden gerçekleştiği gözlemlenmiş oldu.

YILAN BALIKLARI GEN AKTARIMINA YOL AÇABİLİR

Araştırmacılardan Atsuo Iida, deneyin sonucuna ilişkin, "Bu durum, elektrikli yılan balığından gelen elektrik salınımının, hücrelere gen aktarımına sebep olabileceğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Elektrikli yılan balığının elektroporasyon sürecinde yakındaki balık larvalarının genetiğini değiştirmeye yetecek kadar, 860 volta kadar elektrik üretebildiği görüldü. Elektroporasyon sürecinde güçlü bir elektrik darbesi yaparak genetik materyalin bir zardaki gözenekler yoluyla transferi mümkün hale geliyor. Bu yöntem, laboratuvar ortamındaki genetik araştırmalarda kullanılan gen transferi yöntemiyken ilk defa vahşi doğada görüldü.

Araştırmanın sonuçları, PeerJ dergisinde yayımlandı.