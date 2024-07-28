Rusya, YouTube için harekete geçti! Bant genişliği yüzde 70 daraltılacak

Devam eden Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Batılı teknoloji şirketlerinin çoğu Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu veya en aza indirdi. YouTube da bu şirketler arasında yer alarak, ülkedeki reklam ağını ve gelir ortaklığını durdurmuş, ilgili iştiraklerini askıya almıştı. Rusya'da hala erişilebilen tek Batılı sosyal medya platformu olan YouTube, yakında yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya.

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Rusya'nın düzenleyici kurumu Roskomnadzor, YouTube masaüstü uygulamasının bant genişliğinin %70 oranında daraltılacağını duyurdu. Bu kararın gerekçesi olarak YouTube'un Rus düzenleyici kanunlarına uymaması, ekipmanlarını güncellememesi ve yerel veri merkezlerinden hizmet satın alan iştirakinin iflas etmesi gösterildi.

Savaşın başladığı dönemlerden bu yana Rus devleti ile ilişkili medya kuruluşlarının kanalları kapatılmış ve yayınları durdurulmuştu. Roskomnadzor, özellikle YouTube’un bu kararına karşı harekete geçmiş durumda. Ancak Rus kullanıcıların VPN kullanarak engelli içeriklere erişmeye devam ettiği belirtiliyor.

YOUTUBE'UN GELECEĞİ BELİRSİZ

Gizmochina'nın haberine göre, YouTube’un Rusya'daki faaliyetlerini kısıtlaması, devletle ilişkili kanalları kapatması ve yerel düzenlemelere uymaması, platformun ülkede tamamen yasaklanma ihtimalini artırıyor. YouTube'un geleceği belirsizliğini korurken, Roskomnadzor’un kararlarının platformun kullanıcı tabanını nasıl etkileyeceği merak konusu.