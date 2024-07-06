Sadece dahi olanların görebileceği yeni optik illüzyon testi ortaya çıktı!

Hızlı düşünebilen ve ayrıntılara dikkat eden kişilerin dikkatini çeken yeni bir illüzyon testi sosyal medyada gündem oldu.

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Beyni eğlenceli bir şekilde teste sokan optik illüzyonlar, gizli nesneleri ararken oldukça eğlenceli beyin egzersizi olarak insanların yıllardır dikkatini çekiyor.

Genellikle büyük resimlerle ustalıkla belirli nesneler saklanarak, insanlardan ilk bakışta farklı olan nesneyi bulması isteniyor.

Gizli nesneleri bulurken, odaklanma yeteneği, dikkat becerileri ve problem çözme becerileri hızlı bir şekilde test ediliyor.

Bu tür aktiviteler beyni aktif tutarak olası hastaların önüne geçebilmek için düzenli aralıklarla yapılması uzmanlar tarafından öneriliyor.

9'LARIN ARASINDAKİ GİZLİ SAYI

Sosyal medyada insanların ilgisin çeken yeni optik illüzyonda birden fazla 9 bulunuyor. 9'ların arasında gizlenen gizli bir 6 sayısı var.

Başarılı bulunan yeni illüzyon, ayrıntılara dikkat eden insanlar için oldukça kolay bir mücadele.

Çok hızlı bir şekilde 6'yı bulmak, IQ seviyesinin ve üstün gözlem becerilerinin oldukça yüksek olduğuna işaret edebilir.

Yukarıdaki fotoğrafta 6'yı bulamadıysanız cevabı aşağıda...