Samsung Galaxy Watch FE: Kalp dostu akıllı saat

Samsung, Galaxy Watch akıllı saatlerin ilk “FE” versiyonu Galaxy Watch FE’yi duyurdu. Galaxy Watch FE uyku düzeni takibinden uyku koçluğuna kadar uykuya yönelik birçok gelişmiş özellikle geliyor.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Samsung, Galaxy Watch akıllı saatlerin ilk “FE” versiyonu Galaxy Watch FE’yi duyurdu. Galaxy Watch FE uyku düzeni takibinden uyku koçluğuna kadar uykuya yönelik birçok gelişmiş özellikle geliyor.

İlgili Haberler Cep telefonu ve bilgisayar kullananların dikkatine! Sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz

Normal seviyelerden yüksek veya düşük kalp atış hızlarını tespit etmek için HR Alert özelliğine sahip Galaxy Watch FE, atriyal fi brilasyon riskini (Afi b) düşündüren kalp ritimlerini proaktif olarak takip eden Düzensiz Kalp Ritmi Bildirimi (Irregular Heart Rhythm Notifi cation-IHRN) özelliğini de kullanıcılara sunuyor.

KALP SAĞLIKLARI HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ

Kullanıcılar, kan basınçlarını ölçerek ve EKG’lerini izleyerek kalp sağlıkları hakkında daha fazla bilgi sahibi olabiliyor. Kullanıcılar, 100’den fazla farklı egzersizi ve kaydettikleri gelişimi de doğrudan bileklerinden takip edebiliyor. Ayrıca Galaxy Watch FE, kullanıcıların saatlerini özelleştirmesine olanak tanıyan çeşitli yeni saat yüzleri sunuyor. Küçük bir dokunuşla değiştirilebilen kordonlar, kullanıcının kendi tarzlarına göre kordonları eşleştirmesini kolaylaştırıyor.