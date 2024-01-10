Samsung'un vergisiz Galaxy telefon modelleri Türkiye'de satışa çıktı

10 Ocak 2024 16:43 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 16:44

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, 17 Ocak günü Unpacked etkinliğinde yeni Galaxy telefon serisini duyuracak. Galaxy S24 serisi amiral gemisi modellerin gerçek görüntülerinin internette sızdığına ilişkin haberler mobil dünyanın gündemini sallarken, Samsung'un bütçe dostu uygun fiyatlı telefonlarında da yeni bir gelişme yaşandı.

Samsung, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdüğü giriş ve orta segment özellikteki üç yeni modelini Türkiye pazarında satışa çıkardı. Üniversite öğrencilerine yönelik vergi indirimi kapsamındaki bu telefonlardan biri Galaxy A15 ve A15 5G iken, diğeri ise Galaxy A25 5G. Ancak daha üst özelliklere sahip Galaxy A25 5G ise vergi indirimi kapsamında bulunmuyor.

GALAXY A15, A15 5G VE GALAXY A25 5G SATIŞA ÇIKTI

Samsung'un internet üzerinden satışa çıkardığı Galaxy A15 4G, Galaxy A15 5G ve Galaxy A25 5G, sırasıyla; 8 bin 499 TL, 8 bin 999 TL ve 11 bin 999 TL başlangıç fiyatlarına sahip. Bu noktada, vergi muafiyeti kapsamına giren telefonların fiyatını hatırlatalım. Yalnızca, 9 bin 500 TL'ye kadar olan telefon alımlarında 5 bin 500 TL'ye kadar indirim uygulanıyor. Bu yüzden, Galaxy A25 5G modeli 11 bin 999 TL'den satıldığı için "vergisiz telefon" olarak da adlandırılan kapsama dahil değil.

Her üç telefon modeli de 6,5-inç ekran boyutuna sahip ve FHD+ Super AMOLED ekranlarla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Galaxy A15 cihazların ekranları 90 Hz yenileme hızı ve 800 nit maksimum parlaklık sunuyor, Galaxy A25 5G ise 120 Hz yenileme hızı ve 1.000 nit parlaklıkla geliyor.

Üç telefon modeli de 13 megapiksel selfie kamerasına sahip. Galaxy A15 MediaTek Helio G99 işlemciyle, Galaxy 15 5G MediaTek Dimensity 6100+ işlemciyle ve Galaxy A25 5G modeli Samsung Exynos 1280 işlemciyle destekleniyor.

En düşük 6 GB RAM ve 128 GB depolama ile gelen telefonların batarya tarafında ise 25W şarj destekli 5.000 mAh pil gücü bulunması dikkat çekti.

Kutudan Android 14 + One UI 6.0 ile çıkacak telefonlardan Galaxy A15 4G ve Galaxy A15 5G modellerinin arka kamerası ise 50 megapiksel geniş açı + 2 megapiksel makro kameralardan oluşuyor.