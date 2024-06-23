Satın almayı dijitalleştirdi suiistimalleri sıfırladı! Türk firması PeraPole şirketlerin imdadına yetişiyor

Türk şirketi PeraPole şirketlerin imdadına yetişti. PeraPole, satın almayı dijitalleştirirerek suiistimalleri sıfırladı.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Şirketlerin satın alma departmanları en fazla suistimale uğrayan alanların başında geliyor. Dolayısıyla şirketlerde satın alma operasyonları çok büyük oranda patronlar tarafından gerçekleştiriliyor. Türk şirketi PeraPole ürün ve malzeme satın alma işlemlerini bütünüyle dijital ortama taşıyarak suistimallerin tamamen önüne geçiyor. PeraPole ile üç günlük satın alma süreci dakikalar içerinde gerçekleşirken, dijital satın alma süreci ile firmalar yüzde 17 tasarruf ediyor. Pandemi döneminde otellerde dijital pandemi tedbirleriyle dikkat çeken RoyalCert firmasının gücünü arkasına alan şirketin hedefi ise bütün dünyada satın almaları dijitalleştirmek.

PeraPole CEO’su M. Alphan Namlı, bugüne kadar platform üzerinden 200 milyonluk satın alma gerçekleştiğini belirterek “Şu an platformda 90 müşteri, 10 bin tedarikçi var. Türkiye’nin en büyük tedarikçileri burada. Türkiye’nin 81 şehrinde ve her ilçesinde bulunan marketleriyle perakende sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan A101, 1.200’den fazla ürün çeşidini müşterilerine ulaştırmak için satın alma süreçlerini PeraPole üzerinden gerçekleştiriyor. Bizde üyelik ücreti yok. Tedarikçi ücretsiz kayıt olup kullanabiliyor. Sadece teklif verildiğinde ücret ödeniyor” dedi.

Namlı, RoyalCert’in İtalya’dan Güney Kore’ye kadar 40 ülkede faaliyet gösterdiğini belirterek “Bu ülkeler PeraPole adına da ciddi bir müşteri potansiyeli barındırıyor. Yurt dışına ilk olarak Bahreyn ve BAE’ye açılmak. Daha sonra sırada Almanya var. Yıl sonuna kadar 4-5 ülkede, gelecek yılın sonunda 30 ülkede olmayı planlıyoruz. Özellikle Almanya ve ABD bizim için önemli pazar” açıklamasında bulundu.