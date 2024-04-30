Şık tasarım, uygun fiyat. 15.000 TL ve altında telefon önerileri (Mayıs 2024)
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların kullandıkları cep telefonlarının boyutlarının ve performanslarının önemli ölçüde arttığı bir dönem başladı. Bu da doğal olarak akıllı telefonların fiyatlarının artmasına neden oldu. İnsanların bütçelerinin kısıtlı olmasıyla birlikte herkesin aklındaki sorulardan biri de "15.000 TL'ye kadar hangi akıllı telefonu alabilirim?" gibi çeşitli sorularla internette aranan sorulardan biri haline geldi. Size yardımcı olması için en iyi telefonları listeledik.
Artan kur ve vergi fiyatlarıyla ülkemizde de yurt dışına oranla telefon fiyatları 2-3 katına çıkmaktadır. Bütçenize uygun çeşitli akıllı telefonlar aşağıdaki listedeki gibidir.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro
- Ekran: 6.67 inç, 1080x2400px (AMOLED), 120 hz, 395 PPI Piksel Yoğunluğu, Corning Gorilla Glass 5
- İşlemci: MediaTek Helio G99
- RAM: 8 GB
- Dahili Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 200 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 67W süratli şarj takviyeli 5000 mAh
Fiyat: 12,499TL
Samsung Galaxy A34
- Ekran: 6.69 inç, 1080x2340 px (AMOLED), 120 hz, 390 PPI Piksel Yoğunluğu, Corning Gorilla Glass 5
- İşlemci: MediaTek Dimensity 1080
- RAM: 8 GB
- Dahili Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera
- Ön Kamera: 13 MP
- Batarya: 25W süratli şarj takviyeli 5000 mAh
Fiyat: 13,919TL
Poco M6 Pro
- Ekran: 6.67 inç, 1080x2400 px (AMOLED), 120 hz, 395 PPI Piksel Yoğunluğu, Corning Gorilla Glass 5
- İşlemci: MediaTek Helio G99
- RAM: 8 GB
- Dahili Depolama: 512 GB
- Arka Kamera: 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 67W süratli şarj takviyeli 5000 mAh
Fiyat: 13,799TL
Infinix Zero 30
- Ekran: 6.78 inç, 1080x2400 px (AMOLED), 120 hz, 388 PPI Piksel Yoğunluğu, Corning Gorilla Glass
- İşlemci: MediaTek Helio G99
- RAM: 8 GB
- Dahili Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 108 MP ana kamera, 2 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera
- Ön Kamera: 50 MP
- Batarya: 45W süratli şarj takviyeli 5000 mAh
Fiyat: 12,799TL
Samsung Galaxy A25
- Ekran: 6.5 inç, 1080x2340 px (AMOLED), 120 hz, 396 PPI Piksel Yoğunluğu
- İşlemci: Exynos 1280
- RAM: 6 GB
- Dahili Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera
- Ön Kamera: 13 MP
- Batarya: 25W süratli şarj takviyeli 5000 mAh
Fiyat: 10,327TL
Xiaomi Redmi Note 12 Pro
- Ekran: 6.67 inç, 1080x2400 px (AMOLED), 120 hz, 395 PPI Piksel Yoğunluğu
- İşlemci: MediaTek Dimensity 1080
- RAM: 8 GB
- Dahili Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 67W süratli şarj takviyeli 5000 mAh
Fiyat: 10,599TL
Realme 11 Pro
- Ekran: 6.7 inç, 1080x2412 px (AMOLED), 120 hz, 394 PPI Piksel Yoğunluğu
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7050
- RAM: 8 GB
- Dahili Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 100 MP ana kamera, 2 MP makro kamera
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 67W süratli şarj takviyeli 5000 mAh
Fiyat: 14,380TL
Kaynak: Türkiye Gazetesi