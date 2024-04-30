Şık tasarım, uygun fiyat. 15.000 TL ve altında telefon önerileri (Mayıs 2024)

Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Nisan 2024 16:31 - Güncelleme: 30 Nisan 2024 17:02 - Güncelleme:

Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların kullandıkları cep telefonlarının boyutlarının ve performanslarının önemli ölçüde arttığı bir dönem başladı. Bu da doğal olarak akıllı telefonların fiyatlarının artmasına neden oldu. İnsanların bütçelerinin kısıtlı olmasıyla birlikte herkesin aklındaki sorulardan biri de "15.000 TL'ye kadar hangi akıllı telefonu alabilirim?" gibi çeşitli sorularla internette aranan sorulardan biri haline geldi. Size yardımcı olması için en iyi telefonları listeledik.