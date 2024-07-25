Spotify, yüksek fiyatlı deluxe abonelikle Hi-Fi ses hizmeti sunacak!

Spotify CEO'su Daniel Ek, platforma yaklaşık 17-18 dolarlık bir Deluxe planının ekleneceğini ve bu planın daha yüksek kaliteli ses (Hi-Fi) sunacağını doğruladı. Yeni Spotify Deluxe planının fiyatı ne olacak?

The Hollywood Reporter'in haberine göre, Spotify, ABD'de reklam destekli olmayan 10.99 dolarlık yeni bir Basic planını tanıtmıştı. Uzun süredir daha yüksek fiyatlı bir plan hakkında söylentiler dolaşsa da, Spotify bu zamana kadar sadece mevcut abonelik ücretlerinde artış yapmıştı.

Ancak şimdi, Spotify CEO'su Daniel Ek, platform için daha premium bir planı doğruladı. Ek, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada, mevcut premium planlardan yaklaşık 5 dolar daha pahalı olacak "Deluxe" versiyonunun detaylarını paylaştı.

Hİ-Fİ ÖZELLİKLİ SPOTİFY DELUXE PAKETİ NE KADAR OLACAK?

CEO Ek, The Hollywood Reporter'a verdiği demeçte, Spotify Deluxe planının henüz erken aşamalarında olduğunu ve yaklaşık 17-18 dolar civarında bir maliyeti olabileceğini belirtti. Ek, Deluxe planının daha yüksek kaliteli ses (Hi-Fi), gelişmiş kontrol özellikleri ve mevcut premium katmandan daha fazla avantaj sunacağını vurguladı. Ek şunları söyledi:

"Muhtemelen 17 ya da 18 dolar civarında bir fiyatı olacak. Spotify'ın lüks versiyonu gibi olacak; normal Spotify versiyonunun tüm avantajlarına sahip olacak, ancak çok daha fazla kontrol ve daha yüksek kalite sunacak."

SPOTİFY KULLANICI SAYISI YÜZDE 14 ARTTI

Neowin.net'in aktardığına göre, Spotify'ın aylık aktif kullanıcı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 14 artarak 626 milyona ulaştı. Ancak, Spotify'ın fiyat artışını ve yeni Deluxe planını haklı çıkaracak yüksek kaliteli bir müzik hizmeti sunup sunamayacağı konusunda henüz netlik sağlanmış değil. Öte yandan, rakipleri Apple Müzik ve Amazon Müzik, standart planlarında yaklaşık 11 dolara kayıpsız Hi-Fi ses sunan bir seçeneğe zaten sahip.

SPOTİFY'A İKİ FAKTÖRLÜ DOĞRULAMA GELDİ

Spotify, kısa süre önce, kullanıcıların kayıt sırasında kullandığı e-posta adresine gönderilen bir kodu girmelerini isteyen iki faktörlü doğrulama (2FA) hizmetini sunmaya başladı.