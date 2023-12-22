Steam çok sayıda popüler oyunun fiyatını düşürdü... İşte kış indirimine giren oyunlar

22 Aralık 2023 09:20 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 09:21

Dünyanın en büyük oyun platformu Steam, geçtiğimiz ay Türk Lirası desteğini sonlandırarak, platformdaki tüm ürünleri Dolar üzerinden satışa sunmaya başlamıştı. Dolara geçişinin ardından Steam, ikinci defa büyük bir indirim kampanyası başlattı. 'Kış İndirimi' olarak adlandırılan bu kampanyanın eskisi kadar ilgi çektiği söylenemez.

STEAM KIŞ İNDİRİMİ NE ZAMANA KADAR?

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Steam Kış İndirimi resmen başladı. İndirim boyunca dünyanın dört bir yanındaki oyunlarda 4 Ocak TSİ 21.00’e kadar tasarruf edin. İndirim boyunca her gün herhangi bir kategori sayfasını ziyaret ederek ücretsiz çıkartmanızı almayı unutmayın." ifadesi yer alıyor.

Oyun devi Steam'in Kış İndirimi, 4 Ocak 2024 Türkiye Saati İle 21.00’e kadar devam edecek. Bu arada, her ne kadar fiyatlandırma Dolar üzerinden olsa da oyunların fiyatında ciddi bir düşüş görülüyor.

STEAM KIŞ İNDİRİMİNE GİREN OYUNLAR NELER?

Peki, Steam Kış İndirimi'nde hangi oyunların fiyatı düştü? İşte Kış İndirimi kapsamındaki fiyatı düşen oyunlardan bazıları:

• Elden Ring: 39,99 dolar (1.166,11 TL) — 23,99 dolar (699,53 TL)

• Dead by Daylight: 10,49 dolar (305,88 TL) — 3,67 dolar (107,01 TL)

• Forza Horizon 5: 32,78 dolar (955,86 TL) — 16,39 dolar (477,93 TL)

• Forza Horizon 4: 19,99 dolar (582,91 TL) — 6,59 dolar (192,16 TL)

• Resident Evil 4 Remake: 44,99 dolar (1.311,91 TL) — 22,49 dolar (655,81 TL)

• Euro Truck Simulator 2: 10,09 dolar (294,22 TL) — 2,52 dolar (73,48 TL)

• Ghostrunner 2: 18,99 dolar (553,75 TL) — 13,29 dolar (387,54 TL)

• The Outlast Trials: 14,99 dolar (437,11 TL) — 11,24 dolar (327,76 TL)

• NBA 2K24: 59,99 dolar (1.749,31 TL) — 20,99 dolar (612,07 TL)

• Dying Light 2 Stay Human: 39,99 dolar (1.166,11 TL) — 19,99 dolar (582,91 TL)

• Rust: 39,99 dolar (1.166,11 TL) — 26,79 dolar (781,19 TL)

• Battlefield 1: 39,99 dolar (1.166,11 TL) — 3,99 dolar (116,35 TL)

• Detroit: Become Human: 21,99 dolar (641,23 TL) — 8,79 dolar (256,32 TL)

• Far Cry 6: 47,99 dolar (1.399,39 TL) — 11,99 dolar (349,63 TL)

• Days Gone: 49,99 dolar (1.457,67 TL) — 12,49 dolar (364,20 TL)

• Stray: 13,99 dolar (407,94 TL) — 9,23 dolar (269,15 TL)

• Assassin's Creed Valhalla: 47,99 dolar (1.399,39 TL) — 11,99 dolar (349,63 TL)

Bu arada, Epic Games Store'da daha önce 181 TL’ye satılan 'Melvor Idle' oyunu herkese ücretsiz olarak veriliyor.