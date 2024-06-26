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TEKNOFEST'te genç mühendisler için Kuantum Hackathon yarışması düzenleniyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
TEKNOFEST&#039;te genç mühendisler için Kuantum Hackathon yarışması düzenleniyor!

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

TEKNOFEST, genç mühendis adaylarının motivasyonlarını, hayal güçlerini ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek için TEKNOFEST Kuantum Hackathon Yarışması düzenliyor.

TEKNOFEST açıklamasına göre, TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında düzenlenen etkinlik, Bilişim Vadisi, ComPro ve TÜBİTAK yürütücülüğünde yapılıyor.

TEKNOFEST kapsamında bu yıl ilk kez başvuruya açılan Kuantum Hackathon Yarışması, kuantum hesaplama alanında gençleri bilinçlendirmeyi ve bu alana olan ilgilerini artırmayı hedefliyor.

Kuantum hesaplama sağlık sektöründe yenilikler sunuyor. Bu bağlamda, kuantum teknolojilerinin sağlık hizmetlerine entegrasyonu özellikle organ nakli, bağışlayıcı-alıcı eşleştirme optimizasyonu gibi karmaşık problemlerin çözümünde büyük bir potansiyel taşıyor. Kuantum hesaplama ile bu süreçlerin daha verimli ve etkili hale gelmesi mümkün oluyor.

TEKNOFEST'te genç mühendisler için Kuantum Hackathon yarışması düzenleniyor! - 1. Resim

TEKNOFEST Kuantum Hackathon Yarışması, genç mühendis adaylarını bir araya getirerek kuantum hesaplama teknolojilerinin pratik uygulamalarını tanıtmayı ve bu alanda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Yarışma, katılımcıların kuantum hesaplama tekniklerini kullanarak akciğer bağışçı eşleştirmelerine yenilikçi çözümler geliştirmelerini hedefliyor.

Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören üniversite öğrencileri (lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim dahil) ile mezunların katılımına açık olan yarışmada birinci 150 bin, ikinci 120 bin, üçüncü ise 100 bin lira ödül alacak. Bu geniş katılımcı profili, kuantum hesaplama teknolojilerinin pratik uygulamalarını tanıtmak ve farkındalık oluşturmak için fırsat sunuyor.

TEKNOFEST'te genç mühendisler için Kuantum Hackathon yarışması düzenleniyor! - 2. Resim

Yarışma, gençlerin kuantum hesaplama alanında bilgi sahibi olmalarını, bu bilgilerini pratiğe dökerek kendilerini geliştirmelerini ve birbirleriyle network oluşturmalarını sağlayacak.

TEKNOFEST Kuantum Hackhathon Yarışması, kuantum hesaplama ile sağlık sektöründeki sorunlara yenilikçi çözümler getirilmesini amaçlıyor. Yarışmada başarılı olan projeler, sağlık hizmetlerinin daha verimli hale gelmesine katkı sağlayacak kreatif ve pratik çözümler olarak değerlendirilecek.

Yarışmaya başvurular 30 Haziran'a kadar yapılabilecek.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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