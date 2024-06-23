Terminatörler sahaya iniyor! İnsansız savaş çağı başlıyor

Devletler savunma sanayiini insansız otonom silahlar ve yapay zekâ ile yeniden dizayn ediyor. GPS’ten bağımsız yön bulabilen birkaç milyon dolarlık SİHA’ların milyar dolarlık silahları alt ettiği, robotların insanlarla omuz omuza savaştığı bir dünya bizi bekliyor.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Bir ülkenin askerî gücünün devasa hava-deniz filosu ve kara gücüyle ölçüldüğü dönemler geride kaldı. Robot askerler, akıllı böcekler, SİHA’lar, otonom insansız kara ve deniz araçları ile savunma sanayiinde yeni bir dönemin kapıları çoktan aralandı. GPS’ten bağımsız yön bulabilen birkaç milyon dolarlık SİHA’ların milyar dolarlık silahları alt ettiği, yapay zekâlı ve hedef odaklı silahlarla savunma sanayiinde oyunun kuralları yeniden yazılıyor. Libya, Karadağ ve Ukrayna’da kendini ispatlayan Türk SİHA’larının bu alandaki başarısı aşikâr. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ın ‘’Tank ve benzeri ağır konvansiyonel araç ve teçhizatların dönemi kapandı” sözleri aslında savunma sanayiindeki bu dönüşümü çok güzel özetliyor. Bir zamanların en kudretli harp unsurlarından biri olan tankların varlığı bugün SİHA’lar sebebiyle sorgulanıyor.

TERMİNATÖRLERİN DEVRİ BAŞLIYOR

Savaş sanatı insansız otonom araçlar ve yapay zekâ ile yeniden yorumlanırken, devletler yeni konseptlerini buna göre hazırlıyor. Bir nevi terminatör devri başlıyor. ABD, Replicator programı kapsamında 18 ila 24 ay içinde birden fazla alanda, binlerce otonom sistemi hayatı geçirmeyi planlıyor. Replicator programı ile 15 yıl içerisinde ABD kara, hava ve donanmasının robotik hâle getirilmesi hedefleniyor.

İNSANSIZ ORDULAR KURULUYOR

Çin ise 2035’e kadar askerî alanda devrim niteliğinde bir dönüşüme hazırlanıyor. İnsan faktörünü tamamen devre dışı bırakacak olan bu stratejik adım ile Çin, gelecekte insansız savaşa hazırlanıyor. SİHA’lara ve insansız donanmaya ciddi yatırım yapan Pekin yönetimi, meskûn mahal çatışmaları için de özel ‘savaş köpekleri’ üretmeye çalışıyor. Biyonik köpeğin hemen sırtına bağlanan silahtan dakikada 650 mermi ateşlenebiliyor. Benzer şekilde Rusya 2025 yılına kadar robot ordusu kuracağını duyururken, İngiltere’nin hedefi 2030 yılına kadar 30 bin kişilik robot birliği kurmak.

TÜRKİYE HAVADA GÜCÜNÜ ELİNE ALDI

Türkiye’de ise TUSAŞ, Aselsan, Havelsan, Roketsan, Baykar, STM, Sarsılmaz, Canik ve birçok start-up firması kara, hava ve denizde akıllı savaş makinelerinin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye özellikle GPS olmadan yönlerini bulabilen SİHA’lar ile bu alandaki varlığını güçlendiriyor. Diğer yandan SİDA’larla denizde düşmanın korkulu rüyası olurken, füzeler akıllanıyor. İddialara göre Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kara kuvvetlerinde robot birliği de bulunuyor. Muhabere alanında kullanılacak bu robotlar arazide mayın ve patlayıcı gibi unsurlara karşı da güvenli bir çözüm sunuyor.

DEMİR ASKERLERLE İLK TATBİKAT

ABD ordusu bu alanda bir ilke imza atarak geçtiğimiz ekim ayında robot askerler ve silahlı robotik araçlarla savaş tatbikatı düzenledi. Robot askerler neredeyse tek kişilik ordu gibi hareket edip beklenenin çok üstünde bir performans sergiledi. Gerçek zamanlı savaş tatbikatında robotik araçlar ayrıca düşman drone’larını etkisiz hâle getirdi, düşman sinyallerini bozdu ve birliklerindeki askerlerin iletişim ağını genişletti. Araçlarda bulunan orta büyüklükteki drone’lar çatılardan, küçük drone’lar ise pencerelerden binalara girerek ve düşman binalarının bütün iç yapısını çıkararak birliklerindeki askerlere yol gösterdiler. Robot askerî köpekler ise binalara girerek kimyasal ya da biyolojik bir tehdit olup olmadığını kontrol ettiler. ABD sadece öldürmek için değil, tedavi amaçlı doktor robotlar üzerinde de çalışıyor.