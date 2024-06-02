Tesla, otomobillerindeki arıza nedeniyle 125 bin 227 aracı geri çağırıyor!

Elektrikli otomobil devi Tesla, araçlarında bulunan emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza yüzünden 125 bin 227 aracı geri çağırıyor.

Elon Musk'ın sahip olduğu Tesla, beklenmedik bir kriz ile karşı karşıya. ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin yaptığı açıklamada, 2012-2024 yılları arasında üretilen Model S, 2015 - 2024 yılları aralığında üretilen Model X, 2017 - 2023 yılları arasında üretilen Model 3 ve 2020 - 2023 yılları arasında üretilen Model Y araçlarının geri çağırıldığı açıklandı.

125 BİN 227 ARAÇ GERİ GELİYOR

Yapılan açıklamada toplam 4 modelden 125 bin 227 araç geri çağırılacağı bildirildi. Sürücünün emniyet kemerini takmadığında herhangi bir uyarı ışığı ya da sesli uyarının devreye giremeyeceği bir hata tespit edildi. Bu nedenle söz konusu 4 modelin federal güvenlik kurallarına uymadığı belirendi.

Yapılan açıklamada emniyet kemerinin takılı olmadığını hatırlatmayan araçlar çarpışma sırasında yaralanma riskini artıracağını ve ağır yaralanma durumları gerçekleşebileceği söylendi.

Sorunun çözümü için kablosuz bir şekilde araçlara güncelleme yapılacağı, dağıtımın Haziran ayında başlanmasının beklenildiği açıklandı.