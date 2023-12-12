TSK'nın yeni gözbebeği ‘TUNGA’ savaşta tüm dengeleri değiştirecek! Yapay zekayla tüm hedefleri tam 12’den vuruyor

12 Aralık 2023 16:12 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 16:14

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ASELSAN’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım tüm Türkiye’yi heyecana boğdu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yeni gözbebeği ‘Tunga’ savaşta tüm dengeleri değiştirecek. TUNGA’nın ilk görüntüleri paylaşıldı. ASELSAN tarafından yapılan paylaşımlarda, 'Otonom hareket edebilen, yapay zekâ destekli, yerli ve milli ASELSAN TUNGA İnsansız Kara Aracı, faydalı yükleriyle farklı görevlere hazır.' ifadelerine yer verildi.

TSK’NIN YENİ GÖZBEBEĞİ ‘TUNGA’ GÖREVE HAZIR

Türkiye yerli ve milli teknoloji ile savunma sanayisine gücüne güç katmaya devam ediyor. ASELSAN bünyesinde gerçekleştirilen İnsansız Kara Aracı TUNGA Stabilize Silah Sistemleri ile donatıldı.

Hem yük taşıyabilen hem de uzun menzilli silahlarla donatılan TUNGA'nın tanıtıldığı ASELSAN x sosyal medya hesabında, "Otonom hareket edebilen, yapay zekâ destekli, yerli ve milli ASELSAN TUNGA İnsansız Kara Aracı, faydalı yükleriyle farklı görevlere hazır." denildi.

TUNGA’NIN ÖZELLİKLERİ NELER?

TUNGA, otonom veya uzaktan komuta edilebilen, yüksek hareket kabiliyetine ve dayanıklı araç platformuna sahip, SARP Dual Silah Sistemi ve Lazer Güdümlü Taktik Füze Sistemi gibi göreve özel faydalı yüklerin entegre edilebildiği, zorlu çevre koşulları altında gözetleme, keşif, hedef tespiti, koruma ve saldırı görevlerini başarı ile icra edebilen Orta Sınıf 2. Seviye İnsansız Kara Aracı’dır.

TUNGA, kontrol konsolu ile uzaktan kontrol edilebildiği gibi otonomi özellikleri sayesinde operatöre ihtiyaç duymadan çevre engelleri algılayarak hareket edebilmektedir. Araç otonom olarak belirlenen rota üzerinde sınır devriyesi yapabilmektedir.

Teknik Özellikler

• En : 210 cm

• Boy : 240 cm

• Yükseklik : 200 cm

• Ağırlık : ≤ 3000 kg

• Maksimum Hız : 20 km/sa

• Kontrol Menzili : ≤ 5 km

• Tahrik Sistemi : Hibrit (Elektrik-Hidrolik)

• Çalışma Ortam Sıcaklığı: -20°C - +49°C

• Güç/Tork Oranı : 8 BG/T