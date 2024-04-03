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Haberler > Teknoloji > 'Türk havacılığının altın çağı' diyerek duyurdu! Bayraktar TB3'ten yeni başarı

'Türk havacılığının altın çağı' diyerek duyurdu! Bayraktar TB3'ten yeni başarı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3'ün ikinci prototipi dördüncü uçuş testini başarıyla tamamladı. Gelişmeyi, Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından duyurdu.

Türkiye'nin savunma gücüne güç katacak olan Bayraktar TB3, her geçen gün yeni bir aşama kaydediyor, testleri bir bir geçiyor. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen milli SİHA'nın ikinci prototipi bu kez de Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi'ni başarılı bir şekilde tamamladı.

"TÜRK HAVACILIĞININ ALTIN ÇAĞI"

Bayraktar TB3'ün 4'üncü uçuş testini BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştı. Bayraktar, paylaşımında "Türk Havacılığının Altın Çağı" ifadesini kullandı.

Bayraktar TB3 SİHA, test uçuşunu Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olma özelliği taşıyor.

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Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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