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“Türk Teslası" rakiplerini geride bırakacak! Alman medyası Togg'a övgü yağdırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
“Türk Teslası&quot; rakiplerini geride bırakacak! Alman medyası Togg&#039;a övgü yağdırdı
Togg, Otomobil, Haber

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Almanya’nın önde gelen otomobil dergisi Auto Bild, Türkiye’nin yerli ve milli aracı Togg’a övgüler yağdırdı. Togg'a tam not veren dergi, Togg’un Avrupa’ya açılmaya hazırlandığını yazdı. Öte yandan analizde birçok marka ile kıyaslanan Togg, dijital ekosistem fikirlerini dışa aktarmayı da başarması halinde rakiplerini geride bırakacak.

Almanya’nın önde gelen otomobil dergisi Auto Bild, “Türk Teslası Çok İyi" başlıklı yazısında, Türkiye’nin yerli ve milli aracı Togg’a övgüler yağdırdı. Dergi Türkiye'nin otomotiv alanındaki deneyimine atıf yaptı. Türkiye’nin yıllarca farklı ülkelerin markalarını ürettiğine değindi.

“Türk Teslası

AVRUPA'YA AÇILIYOR

Türkiye’nin yerli ve milli aracı Togg’un Avrupa’ya açılmaya hazırlandığını yazdı. Dergi, ToggT10X ile test sürüşü gerçekleştirdi. Aracın iç ve dış tasarımına tam not verdi. Togg'un 4,59 metre uzunlukta ve bin 515 litreye kadar hacimli bagajının seyahate uygun, koltuklarının da çok konforlu olduğunu yazdı.

RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKACAK

Auto Bild dergisi TOGG’un T10X modelini birçok yabancı marka otomobil ile kıyasladı. Kokpit bölümünün çeşitli dijital araçlar sunduğuna vurgu yapan dergi, TOGG’un Dijital ekosistem fikirlerini dışa aktarmayı da başarması halinde rakiplerini geride bırakabileceğinin altını çizdi. Fiyat performans analizinde ise aynı segmentteki araçlardan daha uygun fiyata sunulduğunu belirtti.

“Türk Teslası

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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