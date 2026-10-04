Türkiye küresel ligde! Oyundan 2,7 milyar dolar geldi

Türk oyun geliştiricileri, 2025’te dünya genelinde 2,76 milyar dolar gelir elde etti. Türkiye’nin küresel mobil oyun pazarındaki payı ise yüzde 5’e yükseldi.

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Türkiye oyun sektöründe küresel ligde oynuyor. Adjust’ın “Mobil Uygulama Trendleri Raporu: Türkiye 2026” verilerine göre Türk oyun geliştiricileri, 2025’te dünya genelinde 2,76 milyar dolar gelir elde etti. 2020’de 504 milyon dolar olan gelir, beş yılda yüzde 450 arttı.

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Türkiye’nin küresel mobil oyun pazarındaki payı da yüzde 1’den yüzde 5’e yükseldi. Türk oyuncuların yurt içindeki oyun harcaması ise 347 milyon dolar oldu. Mobil oyunlarda ortalama oturum süresi ise yüzde 8 artarak 33,69 dakikaya çıktı.

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