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Teknoloji

Türkiye küresel ligde! Oyundan 2,7 milyar dolar geldi

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Türkiye küresel ligde! Oyundan 2,7 milyar dolar geldi
Başlık ResmiTürkiye küresel ligde! Oyundan 2,7 milyar dolar geldi

Türk oyun geliştiricileri, 2025’te dünya genelinde 2,76 milyar dolar gelir elde etti. Türkiye’nin küresel mobil oyun pazarındaki payı ise yüzde 5’e yükseldi.

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Ömer Temür
ÖMER TEMÜR

Türkiye oyun sektöründe küresel ligde oynuyor. Adjust’ın “Mobil Uygulama Trendleri Raporu: Türkiye 2026” verilerine göre Türk oyun geliştiricileri, 2025’te dünya genelinde 2,76 milyar dolar gelir elde etti. 2020’de 504 milyon dolar olan gelir, beş yılda yüzde 450 arttı.

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Türkiye’nin küresel mobil oyun pazarındaki payı da yüzde 1’den yüzde 5’e yükseldi. Türk oyuncuların yurt içindeki oyun harcaması ise 347 milyon dolar oldu. Mobil oyunlarda ortalama oturum süresi ise yüzde 8 artarak 33,69 dakikaya çıktı.

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