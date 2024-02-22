Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı öğrencilerle bir araya geldi: Bundan sonra yolumuz açık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Selçuk Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu. Türkiye’nin milli havacılık yolculuğunun devam ettiğine dikkat çeken Bakan Kacır, “Türkiye, gökyüzüne mührü vurdukça dünyaya adalet ve merhamet yeniden gelecek" dedi. Uzayda imza attığı bilimsel deneyler hakkında bilgi veren Alper Gezeravcı ise, "Yıllardır mahrum kaldığımız ama fazlasıyla hak ettiğimiz uzaydaki yerimizi adım adım almaya başladık, bundan sonra yolumuz açık" diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi (SÜ), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’yı ağırladı.

Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin milli havacılık yolculuğunun devam ettiğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Türkiye, gökyüzüne mührü vurdukça dünyaya adalet ve merhamet yeniden gelecek. Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye’nin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık yolculuğu. Bu yolculuğun öncüsü, Türk savunma sanayisi oldu. Savunma sanayisinde yerlilik ve millilik Türkiye için bir tercih değil, mutlak bir zorunluluk.

Türk milleti, bu topraklarda 40 yıla yakın bir zamandır terörle mücadele ediyor. Bu mücadelesinde müttefik olması gerekenler maalesef çoğu zaman milletimizin, devletimizin karşısındaki teröristlerin arkasında oldular. İhtiyacımız olan savunma sistemlerini parasını ödesek dahi vermekten imtina ettiler. Savunma sanayisinde neye ihtiyaç duyuyorsak onu yerli ve milli olarak geliştireceğiz, üreteceğiz ve güvenlik güçlerimizin hizmetine sunacağız."

'UZAYDAKİ YERİMİZİ ADIM ADIM ALMAYA BAŞLADIK'

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yürüttüğü deneysel çalışmalar hakkında bilgi veren Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ise "Bundan sonra yolumuz açık" diyerek şunları söyledi:

“Devletimizin güçlü iradesiyle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla yıllardır mahrum kaldığımız ama fazlasıyla hak ettiğimiz uzaydaki yerimizi adım adım almaya başladık. İlk defa gittiğimiz, kendi vatanımızda bir insanımızın tecrübelerinden faydalanma imkanımızın olmadığı bir alanda alnımızın akıyla hedef koyduğumuz bütün deneyleri, bütün hedefleri gerçekleştirerek, hakkını vererek bu görevi tamamlamış halde ülkemize döndük.

Astronomi alanında tarihe iz vurmuş birçok Türk büyüğümüz var. Devletimizin güçlü iradesiyle bundan sonra yolumuz açık. Atacağınız hiçbir adımda tereddüt yaşamanıza gerek yok. Tek yapmamız gereken potansiyel gücümüzü yansıtabilecek tüm alanlarda özgüvenimizi sergilemek."

'İLİM, İRFAN ÇİN'DE DE OLSA...'

Gezeravcı, “Bizlere verilen ödevler, oraya götürdüğümüz 13 deneyin tamamlanmasıydı. Planlı takvim dahilinde deneylerimizi tamamlayıp kalan zamanda Dünya'yı gözlemlemek orada geçirdiğimiz en kıymetli zamandı. Devletimin bana sunmuş olduğu eğitim imkanları olmasaydı bugünleri göremezdim. Gönlümüzden geçen daha fazla insanımızın farklı zamanlarda görevlerini icra etmesi, bu işin bir kişiye endeksli olmadığını göstermek. İlim, irfan Çin’de de olsa gidip almakla mükellefiz” diye konuştu.

GEZERAVCI'NIN UZAY YOLCULUĞU

Alper Gezeravcı'yı uzaya taşıyan araç, 16 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Ax-3 Misyonu astronotları Michael López-Alegría, Walter Villadei, Marcus Wandt ve Alper Gezeravcı 20 Ocak Cumartesi günü ABD yerel saatiyle 07.13'te (TSİ 15.13) Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş yaptı.

Gezeravcı'nın yolculuğunun başlamasının ardından uzay aracında ilk mesajı "İstikbal göklerdedir" oldu.

Gezeravcı istasyonda kaldığı süre boyunca 13 deney gerçekleştirdi.

Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 görev ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği 18 günün ardından 9 Şubat'ta Florida'da açıklarında okyanusa iniş yapmıştı.

7 Şubat Çarşamba günü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılan mürettebatı taşıyan Dragon kapsülünün yolculuğu yaklaşık 48 saat sürdü.

Gezeravcı, ISS’de MİYELOİD deneyiyle galaktik kozmik radyasyonun, yer çekimi değişikliklerinin ve uzayda kalış süresi boyunca maruz kalınan diğer zorlu faktörlerin, astronotların bağışıklık sistemi ve kan yapımı sürecini nasıl etkilediğini araştırdı. Uzay ve savunma sanayisine kurşunsuz lehimleme konusunda kritik bilgiler sağlayacak "MİYOKA" ile Türkiye'nin uzay, havacılık ve savunma sanayisi için yeni nesil malzeme geliştirme kabiliyeti kazanmasında önemli katkı sunması beklenen "UYNA" deneylerini gerçekleştiren Gezeravcı, MESSAGE, PRANET, EXTREMOPHYTE, VOKALKORD ve OKSİJEN SATURASYONU projelerine de imza attı.