Alper Gezeravcı uzay deneyimini TGRT Haber'e anlattı

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, uzaydaki deneyimlerini TGRT Haber ekranlarında anlattı. Hazırlıklar nasıl başladı, ne yedi, ne içti, günleri nasıl geçti?

Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği 18 günün ardından Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak 9 Şubat'ta Dünya’ya iniş yapmıştı.12 Şubat’ta yurda dönen Gezeravcı, uzaydaki tecrübelerini TGRT Haber ekranlarında anlattı.

İşte Alper Gezeravcı'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Ekstra bir stres barındıran bir duygu içine girmedik. Son dakika ertelemesi işin doğası. Herhangi bir yolculuğa çıkarken dahi son dakika teknik ertelenmesi gibi normalleştirilmesi gerekiyor. Planladığımız tüm adımların yerine getirilmiş olması nedeniyle son derece mutluyuz.

Moral, motivasyonumuz yüksek seviyedeydi. Son kolun içerisinden Dragon kapsülünün içine girerken farklı bir duygu ve heyecan içine girmedim. Heyecan asıl şimdi başlıyor.

TUZ GÖLÜ'NDEKİ BİTKİ DE UZAYDAYDI

Uzay ekosistemi giderek büyüyor, 1,6 trilyon dolara ulaştı. Bilim dünyası uzay ortamına katkıda bulunacak bitkilerin arayışı içerisinde. Yer çekimsiz ortamın şartlarına uyum sağlayıp sağlamadığına bakıldı. Beklentilere cevap verdi, bilim adamları çalışmaya başladı.

UZAYDA NE YEDİNİZ?

Suyu arındırılmış dana, tavuk, armut gibi pek çok yemek var. Tüketime hazır olan, emniyet şartlarında direkt yenebilir gıdalar var.

NASIL UYUDUNUZ?

Uyku tulumunu 4 noktaya gererek kendimi sabitledim. Seçilmek duyguların taştığı bir nokta, o anın gururunu yaşadım.

NE GİBİ EĞİTİMLER ALDI?

Yer çekimsiz ortamın gereklerini barındıran eğitimlere tabi tutulduk.

AİLESİ İLE SON GÖRÜŞMESİ

Hazırlığımızı yaptığımızı söyledim, helalliklerini istedim. Fırlatmada eşlik eden insanları düşününce insanın gözleri yaşarıyor.

"2 DAKİKA 52 SANİYEDE 100 KİLOMETRE IŞINLANDIK"

2 dakika 52 saniyede 100 kilometre sınırını aştık. Uzay sınırı eşiğini geçince yer çekimsiz ortamı test etmek istedim. İstasyona yaklaşıldığında yoğun bir süreçle meşguldük.

UZAYDA GÜNLER NASIL GEÇTİ?

Her dakikası planlı, yoğun bir süreçti. Verdiğimiz her emeğin karşılığını orada almak üzere bulunduk. Her günü simüle ederek prova etmiştik. Farklı duygusal iniş çıkışlara yer yoktu. Yoğun olarak deneylerimizdi. Fiziksel olarak herhangi bir salınımla karşılaşmadım. Uzay İstasyonu'na ulaştıktan sonra 1 saat içinde deneylere başladım. Boşa geçireceğimiz bir saat yoktu.