Türksat'ta gururlu gece: Türksat 6A uzay yolculuğuna başlıyor

Yerli ve milli imkanlarla üretilen ve Türkiye’nin gücüne güç katacak olan Türksat 6A Haberleşme Uydusu yarın gece fırlatılıyor.

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Türkiye'nin yerli ve milli ilk haberleşme uydusu Türksat 6A, Türkiye saati ile 8 Temmuz’u 9 Temmuz’a bağlayan gece 00.20’de ABD Florida’da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.

Türksat 6A Fırlatma Töreni, Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek. Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu’ndan yapılacak fırlatma, alandan canlı olarak takip edilecek.

Türkiye’nin en büyük Ar-Ge projelerinden biri olan Türksat 6A uydusu uzaydaki konumuna gönderileceği tören Türksat Gölbaşı Yerleşkesinden canlı olarak takip edilecek.

42 Doğu yörüngesinde göreve başlayacak olan Türksat 6A uydusu, yer sabit (Jeosenkron) haberleşme uydusu olarak; TV yayıncılığı hizmetlerinde ve geniş bir kapsama alanında Türkiye’nin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

84 YERLİ EKİPMANLA YÜZDE 80'İN ÜZERİNDE YERLİLİK ORANI

Türkiye’nin en büyük Ar-Ge projelerinden olan Türksat 6A projesinde yer alan kurumların, uydunun yerli ve milli olarak üretilmesini sağlarken uydu, 84 yerli ekipman kullanılarak yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranıyla tamamlandı.

6A İLE 5 MİLYAR İNSANA HİZMET SUNACAK

Fırlatma kütlesi yaklaşık 4,2 ton olan ve 8,4 kW gücünde faydalı yüke sahip Türksat 6A, 42 Doğu yörüngesindeki konumuna ulaşmasının ardından Türkiye, Avrupa ve Güney Asya’da geniş bir coğrafyayı kapsayan alanda hizmet verecek. Türksat 6A ile Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak.