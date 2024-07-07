NVIDIA Çin’den 12 milyar dolar gelir elde edecek! H20 AI GPU’larına büyük talep var

Amerikalı teknoloji devi NVIDIA, Uzakdoğu pazarında büyük bir başarı yakaladı. Şirketin bu yıl sadece Çin’den 12 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Yeni ürün H20 AI GPU’larına olan aşırı talep, NVIDIA’nın Pekin'deki işlerini büyütmesine olanak sağlıyor.

ABD hükümeti, NVIDIA’nın Çin’e AI ürünleri satmasını kısıtlamıştı. Bu yasakların NVIDIA’nın Çin pazarındaki gücünü kaybettireceği düşünülüyordu. Ancak NVIDIA bu durumu lehine çevirmeyi başardı ve yerel teknoloji devlerinden Alibaba ve Tencent gibi firmalardan büyük bir talep aldı.

NVIDIA’nın H20 AI GPU’ları, Çin’de büyük bir ilgi görüyor. Bu GPU’lar, özellikle Huawei’nin karşılayamadığı büyük talep nedeniyle çok popüler hale geldi. Financial Times’a göre, NVIDIA bu yıl Çin’den 12 milyar dolar gelir elde edecek.

NVIDIA’nın H20 AI GPU’larının Çin’deki satış fiyatı yaklaşık 10.000-13.000 dolar arasında. Şirketin bu yıl yaklaşık 900.000 birim satması bekleniyor. Bu sayı, Huawei’nin bu yıl satmayı planladığı 550.000 Ascend 910B AI çiplerinden neredeyse iki kat fazla.

NVIDIA'NIN AVANTAJLARI

NVIDIA’nın GPU’ları, CUDA yazılımı ile çalışıyor ve bu yazılım çok güçlü performans sunuyor. Bu nedenle, NVIDIA’nın ürünleri Huawei’nin ürünlerine göre avantajlı durumda. Wccftech'in haberine göre, Çin’deki AI pazarında NVIDIA’nın bu yıl güçlü bir konumda olacağı görülüyor.

NVIDIA, Çin AI pazarında büyük bir fırsat yakalamış durumda. Şirket, hem yüksek talep hem de güçlü ürünleri sayesinde bu fırsatı değerlendirecek gibi görünüyor.