Selçuk Bayraktar görüntüleri paylaştı! GÖZDE'den tam isabet

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla GÖZDE Güdüm Kiti’nin atış testinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Bayraktar, bu önemli gelişmeyi şu sözlerle açıkladı: “Bayraktar #AKINCI ✈️"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, GÖZDE Güdüm Kiti atış testi başarıyla tamamladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

ASELSAN’dan yapılan açıklamada, GÖZDE Güdüm Kiti’nin TÜBİTAK SAGE ile ortaklaşa geliştirildiği belirtilirken, kitin 500 lb. sınıfı MK-82 genel maksat bombalarını INS/GPS ve Lazer Arayıcı Başlıklı (LAB) güdümlü mühimmata dönüştürdüğü ifade edildi. Bu teknoloji sayesinde, sabit ve yüksek hızlı hareket eden hedeflerin hassas bir şekilde vurulabilmesi mümkün hale geliyor.

GÖZDE'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

GÖZDE Güdüm Kiti, özellikle 50-120 km/s hız aralığında hareket eden hedeflere karşı etkili bir çözüm sunuyor. Bu yeni teknoloji, hem sabit hem de hareketli hedeflere karşı yüksek hassasiyetle atış yapma yeteneği sağlıyor. GÖZDE’nin bu üstün özellikleri, Türk savunma sanayinin uluslararası standartlara uygun, etkili ve güvenilir mühimmat çözümleri sunma hedefini destekliyor.

Selçuk Bayraktar’ın paylaşımı, Baykar’ın savunma sanayindeki yenilikçi yaklaşımını ve teknolojik başarılarını gözler önüne serdi. Bayraktar, #AKINCI hashtag’i ile AKINCI TİHA’nın başarılı performansına da atıfta bulunarak, Baykar’ın savunma teknolojileri alanındaki ilerlemelerinin altını çizdi.

Bu başarı, Türkiye’nin savunma sanayinde ulaştığı yüksek mühendislik seviyesinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Baykar’ın gelecekteki projeleri ve hedefleri, Türk savunma sanayinin küresel arenada daha da güçlü bir konum kazanmasına katkıda bulunacak.