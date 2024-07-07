Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Apple'dan siber saldırı uyarısı! iPhone'nuz tehlikede..

Apple'dan siber saldırı uyarısı! iPhone'nuz tehlikede..

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apple&#039;dan siber saldırı uyarısı! iPhone&#039;nuz tehlikede..

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple, 1,4 milyar iPhone kullanıcısını hedef alan yeni bir siber saldırı konusunda acil bir uyarı yayınladı. Son günlerde teknoloji devinin kullanıcılarını hedef alan bir kimlik avı kampanyası ortaya çıktı. Bilgisayar korsanları, Apple’dan geliyormuş gibi görünen mesajlarla iCloud hakkında "önemli bir istek" bağlantısına yönlendirerek kullanıcıların kimlik bilgilerini çalmayı hedefliyor.

Kaliforniya merkezli güvenlik firması Symantec, bu ay içinde saldırının detaylarını gün yüzüne çıkardı. Saldırganlar, kullanıcıları sahte web sitelerine yönlendirerek Apple kimlik bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor. Symantec, bu bağlantıların gerçek Apple siteleriyle uyuşmadığını ve kullanıcıları aldatma amaçlı oluşturulduğunu belirtiyor.

Apple'dan siber saldırı uyarısı! iPhone'nuz Tehlikede.. - 1. Resim

İKİ FAKTÖRLÜ KİMLİK DOĞRULAMA

Apple, bu siber saldırılara karşı en etkili önlemin iki faktörlü kimlik doğrulama olduğunu vurguladı. İki faktörlü kimlik doğrulama, bir parolanın yanı sıra altı haneli bir doğrulama kodu kullanarak hesap güvenliğini artırıyor. Apple, kullanıcılarına bu özelliği etkinleştirmeleri gerektiğini belirtiyor çünkü bu yöntem kimlik bilgilerini korumada son derece etkili.

Apple'dan siber saldırı uyarısı! iPhone'nuz Tehlikede.. - 2. Resim

DOLANDIRICILAR GÜVENLİK ÖZELLİKLERİNİ KAPATMANIZI İSTEYEBİLİR

Apple, dolandırıcıların iPhone kullanıcılarına, iki faktörlü kimlik doğrulama veya Çalıntı Cihaz Koruması gibi güvenlik özelliklerini devre dışı bırakmaları için yalancı talepler yöneltebileceğini uyarıyor. Şirket, bu tür isteklerin kesinlikle dikkate alınmaması gerektiğini ve Apple’ın hiçbir zaman kullanıcılarından bu tür güvenlik önlemlerini kapatmalarını istemeyeceğini vurguluyor.

Apple'dan siber saldırı uyarısı! iPhone'nuz Tehlikede.. - 3. Resim

KİMLİK AVI MESAJLARINDAN NASIL KORUNABİLİRSİNİZ?

Apple, kullanıcıların bu tür kimlik avı saldırılarına karşı dikkatli olmalarını öneriyor. Mesajların resmi Apple URL’leriyle uyumlu olup olmadığını kontrol etmek, sahtecilik tespit etmenin en iyi yollarından biridir. Ayrıca, mesaj içeriğinde Apple’ın standartlarına uymayan dil ve tasarımlar dikkatli bir şekilde incelenmelidir.

Apple, kullanıcılarına güvenlik önlemlerini almaları ve şüpheli mesajlardan uzak durmaları konusunda çağrıda bulunuyor. Bu tür önlemler, kullanıcıların kişisel ve finansal bilgilerini korumak adına büyük önem taşıyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kritik seçimde ikinci tur! Fransa’da aşırı sağa karşı üstü kapalı ittifakAltına yatırım yapacaklar dikkat! Kuyumculardan kazandıracak tavsiyeler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Birçok yerden görüldü, bilim dünyası da şaşkın! Gök taşı mı? Uzay çöpü mü? - TeknolojiBirçok yerden görüldü, bilim dünyası da şaşkın!Vatandaş Google'a en çok aşure tarifi sordu - TeknolojiGoogle’da en çok aşure tarifi aradıkFull time çalışma dönemi sona eriyor! Dağdaki çobanı girişimci yaptı - TeknolojiFull time çalışma dönemi sona eriyorUzun yaşamın sırrı bulundu! Bilim adamları 400 yıl ömrü olan köpekbalığını inceliyor - TeknolojiBu köpekbalığı kalp sağlığı için çare olabilir!Siber korsanlar 33 milyon kişinin numarasını çaldı! İki faktörlü kimlik doğrulama uygulaması "Authy" hacklendi... - TeknolojiSiber korsanlar 33 milyon kişinin numarasını çaldı!EA Sports FC 25 için ilk bilgiler geldi! Çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı... - TeknolojiEA Sports FC 25'in çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...