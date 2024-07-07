Apple'dan siber saldırı uyarısı! iPhone'nuz tehlikede..

Apple, 1,4 milyar iPhone kullanıcısını hedef alan yeni bir siber saldırı konusunda acil bir uyarı yayınladı. Son günlerde teknoloji devinin kullanıcılarını hedef alan bir kimlik avı kampanyası ortaya çıktı. Bilgisayar korsanları, Apple’dan geliyormuş gibi görünen mesajlarla iCloud hakkında "önemli bir istek" bağlantısına yönlendirerek kullanıcıların kimlik bilgilerini çalmayı hedefliyor.

Kaliforniya merkezli güvenlik firması Symantec, bu ay içinde saldırının detaylarını gün yüzüne çıkardı. Saldırganlar, kullanıcıları sahte web sitelerine yönlendirerek Apple kimlik bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor. Symantec, bu bağlantıların gerçek Apple siteleriyle uyuşmadığını ve kullanıcıları aldatma amaçlı oluşturulduğunu belirtiyor.

İKİ FAKTÖRLÜ KİMLİK DOĞRULAMA

Apple, bu siber saldırılara karşı en etkili önlemin iki faktörlü kimlik doğrulama olduğunu vurguladı. İki faktörlü kimlik doğrulama, bir parolanın yanı sıra altı haneli bir doğrulama kodu kullanarak hesap güvenliğini artırıyor. Apple, kullanıcılarına bu özelliği etkinleştirmeleri gerektiğini belirtiyor çünkü bu yöntem kimlik bilgilerini korumada son derece etkili.

DOLANDIRICILAR GÜVENLİK ÖZELLİKLERİNİ KAPATMANIZI İSTEYEBİLİR

Apple, dolandırıcıların iPhone kullanıcılarına, iki faktörlü kimlik doğrulama veya Çalıntı Cihaz Koruması gibi güvenlik özelliklerini devre dışı bırakmaları için yalancı talepler yöneltebileceğini uyarıyor. Şirket, bu tür isteklerin kesinlikle dikkate alınmaması gerektiğini ve Apple’ın hiçbir zaman kullanıcılarından bu tür güvenlik önlemlerini kapatmalarını istemeyeceğini vurguluyor.

KİMLİK AVI MESAJLARINDAN NASIL KORUNABİLİRSİNİZ?

Apple, kullanıcıların bu tür kimlik avı saldırılarına karşı dikkatli olmalarını öneriyor. Mesajların resmi Apple URL’leriyle uyumlu olup olmadığını kontrol etmek, sahtecilik tespit etmenin en iyi yollarından biridir. Ayrıca, mesaj içeriğinde Apple’ın standartlarına uymayan dil ve tasarımlar dikkatli bir şekilde incelenmelidir.

Apple, kullanıcılarına güvenlik önlemlerini almaları ve şüpheli mesajlardan uzak durmaları konusunda çağrıda bulunuyor. Bu tür önlemler, kullanıcıların kişisel ve finansal bilgilerini korumak adına büyük önem taşıyor.