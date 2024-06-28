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TUSAŞ'ın ürettiği yerli helikopter motoru TEI-TS1400, 1740 beygir gücüne ulaştı!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
TUSAŞ&#039;ın ürettiği yerli helikopter motoru TEI-TS1400, 1740 beygir gücüne ulaştı!
Savunma Sanayii Başkanlığı, Tei-Ts1400, Yerli Motor, Haber

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

TUSAŞ Motor Sanayi AŞ tarafından (TEI) üretilen yerli helikopter motoru güç limit tesinde 1740 beygir gücüne ulaştığı açıklandı.

TEI'den yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde üretilen yerli motor, altışar saatlik yıpratma testlerini 15 kez başarıyla tamamladı.

TUSAŞ'ın ürettiği yerli helikopter motoru TEI-TS1400, 1740 beygir gücüne ulaştı! - 1. Resim

"Tek motorlu acil iniş" senaryosunda sınırları zorlanan motor, yüzlerce saatlik zorlu testlerle yıpratılmasına rağmen 1740 beygir gücüne kadar çıktı.

Acil durum seviyesinde 30 saniye güç üretmeye devam eden, aynı testi ikinci tekrarda da başarıyla tamamlayan TEI-TS1400, GÖKBEY helikopterinin zorlu şartlarda ihtiyaç duyacağı enerjiyi sağlayabilecek.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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