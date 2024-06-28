Steam yaz indirimlerinde satın alabileceğiniz 100TL altındaki oyunlar!
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi
Steam yaz indirimleri başladı ve şu anda kullanıcılar 100TL altında oyun alabiliyor. Peki Steam yaz indirimlerinde 100TL'ye hangi oyunlar alınabilir? İşte cevabı...
Oyunlar için belirli bir bütçe belirleyen oyuncular, Steam'in dönemsel olarak gerçekleştirdiği indirimleri bekliyorlar. Steam yaz indirimlerinde alınabilecek 100TL altı oyunları merak eden oyuncular için fiyatları listeledik.
STEAM 100TL ALTI ALINABİLECEK OYUNLAR
- Euro Truck Simulator 2 / 32 TL
- The Witcher 3: Wild Hunt / 98TL
- Chained Together / 98TL
- Arma 3 / 49TL
- American Truck Simulator / 32TL
- Forza Horizon 4 / 131TL
- Stardew Valley / 118 TL
- Battlefield 1 / 91 TL
- The Elder Scrolls Online / 118TL
- Asetto Corsa / 34TL
- Battlefield V / 114TL
- Black Desert / 98TL
- Garry's Mod / 95TL
- The Forest / 86TL
- Left 4 Dead 2 / 18 TL
EURO TURCK SİMULATOR 2
SCS Software tarafından geliştirilen ve yayımlanan Euro Truck Simulator 2, oyunculara Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde kamyon sürme deneyimi sunan bir simülasyon oyunudur. İlk olarak 19 Ekim 2012'de piyasaya sürülen oyun, gerçekçi grafikleri ve detaylı haritalarıyla dikkat çekiyor.
EURO TRUCK SİMULATOR 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?
Euro Truck Simulator 2 minimum sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-6400 veya AMD Ryzen 3 1200
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: Nivida GeForce GTX 660
- Depolama Alanı: 25 GB
THE WITCHER 3: WİLD HUNT
The Witcher 3: Wild Hunt, CD Projekt Red tarafından geliştirilen ve 19 Mayıs 2015'te yayımlanan bir aksiyon-rol yapma oyunudur. Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin aynı adlı kitap serisinden uyarlanan bu oyun, serinin üçüncü ve son bölümü olarak büyük beğeni topladı.
THE WITCHER 3: WİLD HUNT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?
The Witcher 3: Wild Hunt minimum sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core i5-2500K
- Bellek: 6GB
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660
- Depolama: 50 GB
LEFT 4 DEAD 2
Left 4 Dead 2, Valve Corporation tarafından geliştirilen ve yayımlanan bir birinci şahıs nişancı (FPS) oyunudur. 17 Kasım 2009'da piyasaya sürülen oyun, dört kişilik ekiplerin zombi kıyametinden sağ çıkmaya çalıştığı bir senaryoyu temel alır. İlk oyunun büyük başarısının ardından gelen bu devam oyunu, daha fazla içerik ve geliştirilmiş oyun mekaniği ile oyuncuların beğenisini kazanmıştır.
LEFT 4 DEAD 2 HUNT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Pentium 4
- Bellek: 2 GB
- Ekran Kartı Nvidia 6600
- Depolama: 13 GB
Kaynak: Türkiye Gazetesi