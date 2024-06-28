Steam yaz indirimlerinde satın alabileceğiniz 100TL altındaki oyunlar!

Steam yaz indirimleri başladı ve şu anda kullanıcılar 100TL altında oyun alabiliyor. Peki Steam yaz indirimlerinde 100TL'ye hangi oyunlar alınabilir? İşte cevabı...

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Oyunlar için belirli bir bütçe belirleyen oyuncular, Steam'in dönemsel olarak gerçekleştirdiği indirimleri bekliyorlar. Steam yaz indirimlerinde alınabilecek 100TL altı oyunları merak eden oyuncular için fiyatları listeledik.

STEAM 100TL ALTI ALINABİLECEK OYUNLAR

Euro Truck Simulator 2 / 32 TL

The Witcher 3: Wild Hunt / 98TL

Chained Together / 98TL

Arma 3 / 49TL

American Truck Simulator / 32TL

Forza Horizon 4 / 131TL

Stardew Valley / 118 TL

Battlefield 1 / 91 TL

The Elder Scrolls Online / 118TL

Asetto Corsa / 34TL

Battlefield V / 114TL

Black Desert / 98TL

Garry's Mod / 95TL

The Forest / 86TL

Left 4 Dead 2 / 18 TL

EURO TURCK SİMULATOR 2

SCS Software tarafından geliştirilen ve yayımlanan Euro Truck Simulator 2, oyunculara Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde kamyon sürme deneyimi sunan bir simülasyon oyunudur. İlk olarak 19 Ekim 2012'de piyasaya sürülen oyun, gerçekçi grafikleri ve detaylı haritalarıyla dikkat çekiyor.

EURO TRUCK SİMULATOR 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Euro Truck Simulator 2 minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-6400 veya AMD Ryzen 3 1200

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: Nivida GeForce GTX 660

Depolama Alanı: 25 GB

THE WITCHER 3: WİLD HUNT

The Witcher 3: Wild Hunt, CD Projekt Red tarafından geliştirilen ve 19 Mayıs 2015'te yayımlanan bir aksiyon-rol yapma oyunudur. Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin aynı adlı kitap serisinden uyarlanan bu oyun, serinin üçüncü ve son bölümü olarak büyük beğeni topladı.

THE WITCHER 3: WİLD HUNT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

The Witcher 3: Wild Hunt minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i5-2500K

Bellek: 6GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660

Depolama: 50 GB

LEFT 4 DEAD 2

Left 4 Dead 2, Valve Corporation tarafından geliştirilen ve yayımlanan bir birinci şahıs nişancı (FPS) oyunudur. 17 Kasım 2009'da piyasaya sürülen oyun, dört kişilik ekiplerin zombi kıyametinden sağ çıkmaya çalıştığı bir senaryoyu temel alır. İlk oyunun büyük başarısının ardından gelen bu devam oyunu, daha fazla içerik ve geliştirilmiş oyun mekaniği ile oyuncuların beğenisini kazanmıştır.

LEFT 4 DEAD 2 HUNT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?