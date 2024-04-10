Ünlü YouTuber Ruhi Çenet'in kanalı hacklendi! İsmi değiştirildi

Ruhi Çenet'in YouTube kanalı, kripto para dolandırıcıları tarafından çalındı. Ripple adına sahte bir canlı yayın açılırken on binlerce kişi canlı yayını takip etmeye başladı.

YouTube'da içerik üreticisi olan Ruhi Çenet'in kanalı an itibariyle kripto para dolandırıcıları tarafından ele geçirildi. Kanalın adı "Ripple olarak değiştirildi.

YouTube kanalında "Brad Garlinghouse: Ripple, SEC'in 2 Milyarlık Cezasına Cevap Verdi! XRP FİYAT TAHMİNİ" başlıklı bir canlı yayın başlatılmış durumda.

9 milyon takipçiye sahip olan Çenet, hesabının çalındığını duyurdu. Belgesel videoları ile tanınan ünlü Türk YouTuber Ruhi Çenet'in kanalının adı ve fotoğrafı değiştirildi videolarının da silindiği görüldü.

Kripto para dolandırıcıları, açtıkları bu sahte canlı yayın ile Ripple'ın değerleneceğini iddia ediyor ve yatırımcıları dolandırmaya çalışıyor.

YouTube kanallarının çalınması olayı ilk değil, bundan önce MuratAbiGF, Pinti Panda, Jahrein gibi ünlü isimlerin kanalları da hacklenmişti. YouTube ile iletişime geçtiklerinde kanallarını geri almışlardı.

RUHİ ÇENET KİMDİR?

YouTube için videolar hazırlayan ve uzun yıllardır geniş bir kitleye hitap eden Ruhi Çenet'in adı sık sık gündeme geliyor. YouTube videolarına ilk olarak Hindistan'da hazırlayıp, yayınlamaya başlasa da daha sonra İstanbul'a taşındı. "Ruhi Çenet Videoları" isimli YouTube kanalı ile video serüvenine başlayan Çenet, YouTube kanalıyla yaptığı araştırmaları, öğrendiği bilgileri ilgi çekici bir üslupla sunuyor. Abonelerine bilgi verici, ufuk açıcı ve bazen de “korkutucu” videolar sunan Çenet'in şu anda 2 YouTube kanalı bulunuyor.