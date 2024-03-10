'Üstünlük bize geçiyor' dedi, müjdeli haberi verdi! KAAN ile ilgili müthiş gelişmeyi duyurdu

Milli Muharip Uçak KAAN'ın yerli ve milli motoru hakkında müjdeli haberi duyuran Terör ve Güvenlik Uzmanı Dr. Eray Güçlüer, "Motoru da devreye girecek. Alt varyasyonlarını çalıştırmışlar. Müjdeyi vermiş olalım, mühendislerimizi kutluyoruz" dedi. Güçlüler, KAAN'la birlikte Balkanlarda hava üstünlüğünün Türkiye'ye geçeceğini belirtti.

Son yıllarda savunma sanayiinde yaptığı atılımlarla gücüne güç katan Türkiye, diğer yandan tüm dünyanın da ilgisini çekmeye devam ediyor. Uzun zamandır çalışmaları devam eden Türkiye'nin 5. nesil milli muharip uçağı KAAN, 21 Şubat'ta ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

ASAM Başkanı, Terör ve Güvenlik Uzmanı Dr. Eray Güçlüer, KAAN'ın başarılı sürecini anlattı.

KAAN projesinin bu günlere kolay gelmediğinin altını çizen Güçlüer, "Buralara gelene kadar büyük fedakarlıklar ve özveriler var. İçimizdeki FETÖ'cülerin ve vatan hainlerinin bürokratik sabotajlarla bu ve benzeri projeleri engelleme girişimlerini göz ardı edemeyiz" dedi.

"SAVAŞ UÇAĞI ÜRETİYORSUNUZ, BARDAK ÜRETMİYORSUNUZ"

KAAN gibi büyük projeler için inanmışlarla yola çıkılması gerektiğini söyleyen Güçlüer, "KAAN yola çıkan inanmışların zaferidir. İkna edilmişlerin değil. Çok önemli badirelerden geçmiştir. Bazen öyle bir noktaya geliyorsunuz, aşamıyorsunuz. Savaş uçağı üretiyorsunuz, bardak üretmiyorsunuz. Para da olsa aşamıyorsunuz. Teknoloji lazım" şeklinde konuştu.

"KİMSE TÜRKİYE ALEYHİNE ALGI YAPMAYA ÇALIŞMASIN"

2028 yılında 24 adet KAAN uçağının hava kuvvetlerine teslim edileceğini söyleyen Güçlüer, "Hava kuvvetlerine 2027-2028 yıllarında iki filo teslim edilecek. Peki Yunanistan'a F-35 ne zaman teslim edilecek? 2030. Biz zaten Yunanistan'dan önce bu yeteneği kazanıyoruz. Yunanistan'a toplam kaç tane F-35 verilecek? 40 tane. Bizim kaç tane Kaan uçağımız olacak? 400 tane. Konuşacak bir şey yok yani. Bunun üzerinden kimse Türkiye aleyhine bir algı yapmaya çalışmasın" ifadelerini kullandı.

"BALKANLARDA HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ BİZE GEÇİYOR"

"Peki buradan biz nasıl stratejik bir çıkarıma gidebiliriz?" diyen Güçlüer, "Bakınız bölge jeopolitiğinde Türkiye'nin stratejik dengeleri değişecek. Peki bu denemek? Yani hava üstünlüğü bize geçiyor. Orta Doğu'da, Afrika'da yakın jeopolitik hinterlandımızda, Rusya hariç, Balkanlarda hava üstünlüğü bize geçiyor. Mesela görüyorsunuz Amerika gelip Irak'ta bir yerleri vuruyor, İsrail gelip Şam Havalimanı'nı vuruyor, terör örgütüne silah cephane veriyor yani sahadaki az miktardaki askerine hava desteği sağlıyor ve yerdeki emperyalistler büyüyor. Hava üstünlüğü bize geçtikten sonra kusura bakmasınlar kimse giremez buraya" dedi.

"MÜJDEYİ VERMİŞ OLALIM"

Güçlüer, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Peki nasıl olacak bu? Birincisi teknolojik olarak 5 Plus. Araştırıp baksınlar. F-35, SU 57, J 20... Baksınlar bu uçakların entegrasyon kabiliyeti var mı yok mu? En üst segmentteki bizimki. Ayrıca motoru da devreye girecek. Alt varyasyonlarını çalıştırmışlar. Müjdeyi vermiş olalım mühendislerimizi kutluyoruz. Bizim yapacağımız F-35'den bile daha güçlü. Artık bizim iznimiz olamadan gelip terör örgütüne yardım etmek, gelip sağı solu vurmak olamaz. Dolayısıyla hepsi bölgedeki Afrika, Orta Doğu kendi jeopolitik hinterlandımızda artık dengeler emperyalist ölçekte değil, Türkiye'nin milli politikalarının uygulanacağı bir döneme geçiyoruz. Artık PKK'nın bitmesi sadece zaman meselesi."