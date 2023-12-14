Uzay için geri sayım başladı! 2026’da yerli roketle Ay'a çıkacağız

14 Aralık 2023 06:58 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 06:59

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye uzay yolculuğu için gün sayıyor. Uzay yolcuları Alper Gezeravcı ile Tuva Cihangir Atasever ilk insanlı uzay yolculuğu için hazırlıklarını tamamlarken, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) 2026 yılında Ay’a ilk uzay aracını gönderecek. Türkiye Yüzyılı’nda “uzayda biz de varız” dediklerini ve uzay bilimi ve teknolojilerinin geliştirilmesinde dünyanın sayılı ülkelerinden biri olma yolunda hızla ilerlediklerini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Millî Uzay Programı’nın en önemli bileşenlerinden biri olan “Türk Astronot ve Bilim Misyonu” hedefi için de artık gün saydıklarını dile getirdi. Kacır, ilk defa bir Türk’ün Uluslararası Uzay İstasyonunda bilimsel deneyler gerçekleştirmek üzere çok yakın bir zamanda uzaya gönderileceğini söyledi.

KARANTİNAYA GİRİYOR

Kacır, TUA, TÜBİTAK UZAY ve Axiom Space uzmanlarının detaylı seçim sürecinin sonunda 36 bin aday arasından seçilen ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ile Tuva Cihangir Atasever’in isimlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Nisan’da İstanbul TEKNOFEST’te duyurulduğunu hatırlattı. Kacır “Bu misyon Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik potansiyelini göstermesi açısından oldukça kritik bir öneme sahip. Ülkemizin değerli bilim insanları ve araştırma kurumları tarafından hazırlanan 13 farklı bilimsel deney uzayda gerçekleştirilecek. Uzay tarihçemiz için önemli bir kilometre taşı olan bu misyon aynı zamanda uzay bilimine ışık tutacak. Uzay yolcumuz Alper Gezeravcı son hazırlıklarını tamamladı. Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevini icra etmek üzere çok yakın zamanda Uluslararası Uzay İstasyonuna hareket edecek. İlk astronotumuz bu uçuş için yakında karantina sürecine girecek” dedi.

TASARIM AŞAMASINDA

Bakan Kacır, çalışmaları devam eden Ay görevine ilişkin olarak da “Uzay tarihçesinden aldığımız birikimle ilk derin uzay görevi ‘Ay Araştırma Programı’ için hibrit itki sistemi, uçuş bilgisayarı ve pek çok yerli uydu ekipmanını geliştirmeye devam ediyoruz. Ayın yörüngeden keşfinde kullanılacak ve ay yüzeyine sert iniş gerçekleştirecek uzay aracımız, millî imkânlar ve birçok yerli alt sistemi içerecek şekilde geliştiriliyor. Görev kapsamında uzay aracının ön tasarım (sistem seviyesi tasarım) aşaması tamamlandı. Ayrıntılı tasarım (ekipman/modül/bileşen geliştirme) aşaması faaliyetleri ise devam ediyor. Yerli Ay aracını 2026’da uzaya göndereceğiz” diye konuştu.

TÜRKİYE KÜRESEL OYUNCU

Türkiye’nin haberleşme uydularını üretebilen 10 ülkeden biri olduğunu vurgulayan Bakan Kacır, şunları kaydetti: Uzay sistemleri alanında montaj, entegrasyon ve test hizmetleri sağlayan uluslararası bir oyuncu konumundayız. 2024’ün ikinci çeyreğinde gökyüzüyle buluşacak ilk yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A bunun en önemli göstergelerinden biri. Millî Uzay Programı’nda yer alan ‘Uzay Ekosisteminin Geliştirilmesi’ hedefi için en önemli adımlardan birisi de bu alandaki ihracatımızın artırılmasıdır. Çeşitli ülkelerle uydu ve uydu alt sistemlerinin tedariki konusunda görüşmelerimiz sürüyor. İnanıyorum ki yakın zamanda özel sektörümüzle bu alandaki ihracatımızı artıracak yeni iş birliklerine şahit olacağız. Önümüzdeki yıllarda Türk şirketlerinin çok sayıdaki ticari uydularını hem alçak irtifada de hem de yüksek irtifada görebileceğiz.