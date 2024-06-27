Uzayda 21 gün! Astronotlar mahsur kaldı, dönüş tarihi belli değil

Boeing'in SpaceX'e rakip olması beklenen 'Starliner' uzay aracı, taşıdığı iki NASA astronotu ile uzayda mahsur kaldı. Dünyaya dönüşü birçok kez ertelenen ve 21 gündür uzayda olan Starliner'in dönüş tarihi henüz bilinmiyor.

Boeing tarafından "SpaceX'e rakip" olarak tanıtılan Starliner uzay aracı, 6 Haziran'da içerisinde bulunan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) inişini gerçekleştirdi.

6 Haziran'da ISS'ye inişini gerçekleştiren uzay aracı tam 21 gündür uzayda. Bu süre, bir hafta sürmesi beklenen yolculuğun çok üstünde.

DÖNÜŞÜ BİRÇOK KEZ ERTELENDİ

NTV'nin haberine göre; defalarca kez dönüşü ertelenen Starliner uzay aracının, gemide çeşitli arızalar bulunmasından dolayı yerinden çıkamadığı bildirilmişti. Kesin dönüş tarihi henüz bilinmeyen araç en az 2 Temmuz'a kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bağlı kalacak.

"ZAMAN SIKINTISI YOK"

NASA yetkilileri cuma günkü güncellemede, "İstasyonda bol miktarda kaynak bulunduğundan ve istasyonun programı Ağustos ortasına kadar nispeten müsait olduğundan mürettebatın istasyondan ayrılmak için zaman sıkıntısı yok" dedi.