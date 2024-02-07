Uzayda hareketlilik! NASA, Jüpiter'in uydusu Io'daki volkanik patlamaları kaydetti

NASA'ya ait uzay aracı Juno, volkanik açıdan en aktif gezegen olan Jüpiter'in uydusu Io'nun yüzeyinde, gerçek zamanlı olarak patlayan volkanik aktivite bulutlarını tespit etti.

NASA, Juno uzay aracının Jüpiter'in volkanik uydusu Io'ya yaptığı son uçuştan, bir patlamayı gösteren bir dizi görüntü yayınladı.

SON 22 YILDA EN YAKIN KARŞILAŞMA

Juno, Io'nun 1.500 km yakınına uçtu ve bu insanlığın son 22 yılda Io ile en yakın karşılaşma olarak kayıtlara geçti. Bu karşılaşma, Io'nun yüzeyinin altında gerçekleşen volkanik olaylara yeni bir bakış açısı kazandırmak için tasarlanan iki yakın uçuştan ikincisiydi.

VOLKANİK HAREKETLİLİK KAYDA ALINDI

Aralık ayının sonunda yayınlanan ancak Ekim ayında Juno tarafından çekilen görüntü, büyük yanardağ Prometheus'un uydunun karanlık tarafında toz bulutu püskürttüğünü gösteriyor.

İKİ KOMŞU UYDUNUN ÇEKİŞMESİ ISINMAYA NEDEN OLUYOR

Araştırmacı Scott Bolton, "Bu uçuştan elde edilen verileri önceki gözlemlerimizle birleştirerek Juno bilim ekibi, Io'daki yanardağların nasıl değiştiğini inceliyor." dedi. Bolton bir uçta Jüpiter'in onu gezegene doğru çeken devasa kütlesinin, diğer uçta ise iki komşu uydunun, Europa ve Ganymede'nin bulunduğunu söyledi. Sonuç olarak, bu yerçekimsel çekişme, bir o yana bir bu yana çekilerek tüm dünyada sürtünmeye neden oluyor. Sürtünme Io'yu ısıtıyor, bu da volkanik aktiviteye neden oluyor.

Io'nun yüzeyinde yaklaşık 400 aktif yanardağ bulunuyor. diyor.