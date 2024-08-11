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Haberler > Teknoloji > X (Twitter)'e yeni özellik geldi! Artık cevaplar filtrelenebiliyor

X (Twitter)'e yeni özellik geldi! Artık cevaplar filtrelenebiliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
X (Twitter)&#039;e yeni özellik geldi! Artık cevaplar filtrelenebiliyor

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

X (eski adıyla Twitter), kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik yeni bir özellik daha tanıttı. Artık kullanıcılar, gönderilere gelen cevapları "En alakalı", "En çok beğenilen" ve "En yeni" olarak sıralayabilecekler.

Bu yenilik, özellikle tartışmalara katılan ve cevapları daha verimli bir şekilde görüntülemek isteyen X kullanıcıları için büyük kolaylık sağlayacak.

9to5mac'in haberine göre yeni özellik, cevapların sıralanmasını gönderilerin cevap bölümünde yapma imkanı sunuyor. Kullanıcılar, bu sayede gönderileriyle tamamen alakasız veya spam olan cevaplar yerine, en alakalı ya da en çok beğenilen yorumları öne çıkararak takip edebilecek. Ancak, cevap sıralama ayarının her yeni gönderi için tekrar yapılması gerekiyor; kullanıcıların yaptığı sıralama seçimi kaydedilmiyor.

Bu özellik, şu an için X'in iOS uygulaması ve web sürümünde kullanıma sunuldu. Aktif X kullanıcıları, özellikle yoğun tartışmaların yaşandığı gönderilerde bu yeniliğin faydasını görecekler.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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