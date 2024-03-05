X’in sesli ve görüntülü arama özelliği kullanıcıların IP adreslerini ifşa ediyor

Düzenleyen: Zehra Özbayatlı / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Mart 2024 12:10 - Güncelleme: 5 Mart 2024 12:15 - Güncelleme:

Güvenlik Açığı, Sesli Ve Görüntülü Görüşme, Ip Adresi, Haber

Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi

Bu haftanın başlarında X'in, sesli ve görüntülü görüşmelerin artık herkesin kullanımına sunulduğunu duyurdu. Ancak bu özellik kullanıcıların IP adresini ifşa ediyor.