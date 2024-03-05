X’in sesli ve görüntülü arama özelliği kullanıcıların IP adreslerini ifşa ediyor
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bu haftanın başlarında X'in, sesli ve görüntülü görüşmelerin artık herkesin kullanımına sunulduğunu duyurdu. Ancak bu özellik kullanıcıların IP adresini ifşa ediyor.
X'in bu hafta başında kullanıcılarına duyurduğu sesli ve görüntülü görüşme özelliğinde büyük bir açık bulundu.
DETAYA RESMİ DUYURUDA YER VERİLDİ
Sistemin arama yaptığında her kullanıcının IP adresini gösterdiği açıklandı. Bu ayrıntı, X’in resmi duyurusuna "Topluluk Notu" olarak eklendi.
ARAMALAR NASIL ENGELLENİR?
Socialmediatoday sitesinde yer alan haberde, Akıllı telefonunuzda önce X uygulamasını açın. "DM"lerin geldiği zarf simgesine dokunun ve ekranın üst kısmındaki ayarlar dişli çarkına tıklayın. Bir dizi seçeneklerle arasından "Sesli ve görüntülü aramayı etkinleştir" yazan kutunun işaretini kaldırarak tüm görüntülü ve sesli aramaları doğrudan engelleyebilirsiniz.
Kaynak: Türkiye Gazetesi