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Yapay zeka hamleleri işe yaradı! Apple, tahtını Microsoft'tan geri aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı, AFP
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Yapay zeka hamleleri işe yaradı! Apple, tahtını Microsoft&#039;tan geri aldı

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı, AFP

Açıkladığı yapay zeka hamlelerinin ardından Apple, Microsoft'u geçerek yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu. Apple'ın piyasa değeri 3,31 trilyon dolara ulaştı.

Hafta başında 'Apple Intelligence' adını verdiği yeni yapay zeka teknolojisini tanıtan ve akıllı kişisel asistanı Siri'ye sohbet robotu ChatGPT'nin entegrasyonu için OpenAI ile ortaklık yaptığını duyuran Apple, hamlelerinin meyvesini aldı.

UNVANINI GERİ ALDI

Apple'ın Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri, çarşamba günü TSİ 20.00 itibarıyla yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak hisse başına 215,62 dolara yükseldi. Şirketin toplam piyasa değeri, hisselerindeki yükselişle birlikte 3,31 trilyon dolara ulaştı.

Böylece, Microsoft'un 3,27 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan Apple, dünyanın en değerli şirketi unvanını da geri aldı.

Apple hisseleri yıl başından bu yana yüzde 10, Microsoft yüzde 16 ve Alphabet hisseleri yüzde 28 değer kazandı. Üçüncü en değerli şirket Nvidia'nın hisseeri ise bu yıl yüzde 144 arttı ve piyasa değerini 3,06 trilyon dolara taşıdı.

ANALİSTLER TEMKİNLİ

Analistler, Apple'ın yapay zeka stratejisi konusunda 'temkinli' bir iyimserliğe sahip. Başlangıçta ılımlı olsalar da, artık yeni yapay zeka özelliklerinin 1,5 milyar Apple kullanıcısının çoğunu cihazlarını yükseltmeye teşvik edeceğine inanıyorlar.

Şirketin üretken yapay zekaya yönelik dikkatli yaklaşımına değinen Apple CEO'su Tim Cook, "Bu her zaman düşünceli bir şekilde onu takip etmekle ilgiliydi. Bunu, veri gizliliğinin ihlali konusunda sorun oluşturma olasılığı daha düşük olan şekillerde uyguladık" dedi.

Cook, üretken yapay zekanın 'dezavantajlarının' olduğunu kabul etti ancak teknolojinin Apple için 'hiçbir zaman masadan kalkmadığını' vurguladı.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı, AFP
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