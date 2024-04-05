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Haberler > Teknoloji > Yapay zeka yerinden ediyor! Teknoloji şirketlerinde işten çıkarma %73 arttı

Yapay zeka yerinden ediyor! Teknoloji şirketlerinde işten çıkarma %73 arttı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yapay zeka yerinden ediyor! Teknoloji şirketlerinde işten çıkarma %73 arttı

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD kariyer danışmanlık firması Challenger’ın yayımladığı rapora göre, 2023’te teknoloji sektöründeki işten çıkarmalar yüzde 73 arttı.

Geçen yıl 168 bin 32 kişinin işten çıkarıldığı belirtilen raporda bunun, 2022’ye göre “büyük bir artış” olduğu kaydedildi. Ocak 2024’te yan kuruluşları Twitch, Prime Video ve MGM stüdyolarında yüzlerce kişiyi işten çıkaran Amerikan e-ticaret devi Amazon, dün yeni bir işten çıkarma daha yaptı. Yapay zekâ yatırımlarını sürdüren dev şirket bulut bilişim, satış, pazarlama, küresel hizmetler ve fiziksel mağaza teknoloji ekibindeki yüzlerce çalışanının işine son verdi.

KONİCA MİNOLTA 2.400 ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARACAK

İkinci işten çıkarma ise Japonya merkezli Konica Minolta’dan geldi. İş teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirket, yapısal reformlar kapsamında 2.400 çalışanını işten çıkarma kararı aldığını duyurdu. Japon şirketin 150 ülkede yaklaşık 40 bin çalışanı bulunuyor.

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Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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