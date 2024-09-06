Yeni özellikler yayınlandı! Samsung One UI 6.1.1 güncellemesi neler içeriyor?

Samsung, Eylül ayının ilk haftasında teknoloji dünyasında heyecan uyandıran bir gelişmeye imza attı. Güney Koreli teknoloji devi, One UI 6.1.1 güncellemesini kullanıcılarına sunmaya başladı. Bu güncelleme, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 ile tanıtılmış ve şimdi birçok eski Galaxy amiral gemisine de gelmeye hazırlanıyor.

İlk olarak, Galaxy S24 serisi kullanıcıları bu güncellemeden faydalanacak. 5 Eylül’de seçili pazarlarda Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra için Samsung One UI 6.1.1 güncellemesi dağıtılmaya başlandı. Güncellemeyi takiben, Galaxy S23 serisi,Z Fold 5, Z Flip 5 ve Galaxy Tab S9 modellerinin de bu yeni özelliklerle donatılacağı belirtiliyor. Ancak, Galaxy S23 FE ve 2023’ten önce piyasaya sürülen amiral gemisi telefon ve tabletler bazı özellikleri kaçırabilir.

SAMSUNG ONE UI 6.1.1 GÜNCELLEMESİNDEKİ YENİLİKLER NELER?

One UI 6.1.1 ile birlikte Samsung kullanıcılarına birçok yeni yapay zeka (AI) özelliği sunuluyor. Ayrıca genel kullanıcı deneyimini iyileştiren çeşitli yenilikler de dikkat çekiyor.

GALAXY AI İLE GELİŞMİŞ GÖRSELLER

Samsung Notes, Fotoğraf Düzenleyici ve Air Command gibi uygulamalarda basit çizimleri etkileyici görsellere dönüştüren yapay zeka tabanlı araçlar geliyor. Sammobile'in haberine göre kullanıcılar, bu sayede hızlı ve kreatif portreler oluşturabilecek.

CANLI ÇEVİRİ ÖZELLİKLERİ

Google Meet ve WhatsApp gibi uygulamalarda, canlı çeviri artık telefon görüşmeleri sırasında da kullanılabiliyor. Ayrıca Samsung Internet ile web sayfalarındaki görsellerdeki metinleri bile çevirmek mümkün hale geliyor.

SES KAYITLARINDAN NOTLAR OLUŞTURMA

Samsung Notes artık ses kayıtlarını metin notlarına çevirme özelliği sunuyor. Bu, toplantı ya da ders kayıtlarını daha verimli bir şekilde düzenlemeyi kolaylaştırıyor.

SAĞLIK VE ZİNDELİK İYİLEŞTİRMELERİ

Samsung Health uygulaması, kullanıcıların fiziksel ve zihinsel enerjilerini takip etmelerine imkan tanıyan yeni bir enerji puanı ekliyor. Ayrıca uyku analizleri artık daha detaylı hale getirildi.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ GÖRSELLER VE VİDEOLAR

Fotoğraf düzenleme seçenekleri genişletildi. Canlı efektler, animasyonlu çıkartmalar ve hızlı yavaş çekim videolar oluşturma gibi özellikler kullanıcıları bekliyor.

DAHA KOLAY DOSYA YÖNETİMİ VE ÇOKLU PENCERE DENEYİMİ

Dosya kopyalama ve taşıma süreçleri hızlandırılırken, dosya kısayolları ana ekrana eklenebiliyor. Ayrıca çoklu pencere kullanımı daha sezgisel hale getirildi.

One UI 6.1.1 Güncellemesi ile Güvenlik Önlemleri Artıyor

Samsung, güvenlik konusunda da önemli adımlar atıyor. Yeni "Otomatik Engelleyici" özelliği, zararlı yazılımlara ve güvenlik tehditlerine karşı maksimum koruma sağlıyor. Bağlantılar ve otomatik indirilen ekler engellenirken, paylaşılan fotoğraflardaki konum bilgileri de siliniyor.

ONE UI 6.1.1 GÜNCELLEMESİNİ HANGİ CİHAZLAR ALACAK?

Samsung, resmi forumları üzerinden yaptığı açıklamada, 2022 yılından itibaren piyasaya sürülen tüm amiral gemisi cihazlarının One UI 6.1.1 güncellemesini alacağını duyurdu. Güncellemeye dahil olan modeller ise şu şekilde sıralandı: