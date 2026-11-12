Teknoloji

Yılın oyunu belli oldu: İşte Golden Joystick Awards 2026 kazananları

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Yılın oyunu belli oldu: İşte Golden Joystick Awards 2026 kazananları
Başlık ResmiYılın oyunu belli oldu: İşte Golden Joystick Awards 2026 kazananları "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Oyun dünyasının prestijli ödüllerinden Golden Joystick Awards 2026'da yılın en iyi oyunu Resident Evil Requiem seçildi. Capcom'un korku oyunu dört ödül kazanırken Yılın PC Oyunu Crimson Desert oldu. Bağımsız yapım Meccha Chameleon da dört kategoride zirveye yerleşti. İşte Golden Joystick Awards 2026'nın tüm kazananları...

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Seyit Ahmet Sarıtepeci
SEYİT AHMET SARITEPECİ

Golden Joystick Awards 2026’da oyuncuların oylarıyla Yılın Oyunu seçildi. Capcom’un korku oyunu geceden dört ödülle ayrıldı. Yılın PC Oyunu da belli oldu. Bağımsız yapım Meccha Chameleon da dört kategoride birinci oldu.

Londra’da düzenlenen 44. Golden Joystick Awards töreninde 25 kategoride ödül verildi. Bunların 22’sinde kazananı oyuncular belirledi. Gecenin büyük ödülü için 12 oyun yarıştı. Korku oyunu Resident Evil Requiem oyların yüzde 17’sini alırken Phantom Blade Zero yüzde 16 ile ikinci, Crimson Desert ise üçüncü oldu.

Yılın oyunu belli oldu: İşte Golden Joystick Awards 2026 kazananları
Başlık ResmiYılın oyunu belli oldu: İşte Golden Joystick Awards 2026 kazananları

RESIDENT EVIL REQUIEM DÖRT ÖDÜL ALDI

Resident Evil Requiem, genel kategorideki zaferinin yanı sıra Yılın Konsol Oyunu ve En İyi Oyun Fragmanı ödüllerini de aldı. Oyunda Grace Ashcroft’u canlandıran Angela Sant’Albano, En İyi Başrol Performansı kategorisini kazandı. Capcom ayrıca Yılın Stüdyosu seçildi. Stüdyonun diğer oyunlarından Onimusha: Way of the Sword ses tasarımıyla, Pragmata ise Grace Saif’in yardımcı rol performansıyla ödül aldı.

Yılın oyunu belli oldu: İşte Golden Joystick Awards 2026 kazananları
Başlık ResmiYılın oyunu belli oldu: İşte Golden Joystick Awards 2026 kazananları

MECCHA CHAMELEON ÇOK OYUNCULU KATEGORİSİNDE ZİRVEDE

Çok oyunculu saklambaç oyunu Meccha Chameleon, En İyi Çok Oyunculu Oyun ve Kendi Yayımlanan En İyi Bağımsız Oyun ödüllerinin yanı sıra canlı yayıncıların ve geliştiricilerin seçimlerini de kazandı. Dispatch, hikaye anlatımı ve oyun müziği kategorilerinde iki ödül aldı. Eleştirmenlerin seçimi Big Walk olurken oyuncular En Çok Beklenen Oyun ödülünü The Witcher 4’e verdi.

GOLDEN JOYSTICK AWARDS 2026’NIN TÜM KAZANANLARI

KategoriKazanan
Yılın OyunuResident Evil Requiem
Yılın Konsol OyunuResident Evil Requiem
Yılın PC OyunuCrimson Desert
Yılın StüdyosuCapcom
En Çok Beklenen OyunThe Witcher 4
Eleştirmenlerin SeçimiBig Walk
En İyi Hikâye AnlatımıDispatch
En İyi Oyun MüziğiDispatch
En İyi Ses TasarımıOnimusha: Way of the Sword
En İyi Görsel TasarımCONTROL Resonant
En İyi Çok Oyunculu OyunMeccha Chameleon
En İyi Bağımsız OyunValheim
Kendi Yayımlanan En İyi Bağımsız OyunMeccha Chameleon
En İyi Genişleme PaketiDOOM: The Dark Ages – Revelations
En İyi Erken Erişim OyunuSubnautica 2
En İyi Yeniden Yapım veya Yenilenmiş SürümThe Witcher 3: Wild Hunt – Remastered
En İyi Oyun FragmanıResident Evil Requiem – Evil Has Always Had a Name
En İyi Oyun UyarlamasıIron Lung
En İyi Oyun DonanımıSteam Controller
Hala Oynanan Oyun – MobilBalatro
Hala Oynanan Oyun – PC ve KonsolMinecraft
En İyi Başrol PerformansıAngela Sant’Albano – Resident Evil Requiem
En İyi Yardımcı Rol PerformansıGrace Saif – Pragmata
Canlı Yayıncıların SeçimiMeccha Chameleon
Geliştiricilerin SeçimiMeccha Chameleon
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