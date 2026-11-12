Oyun dünyasının prestijli ödüllerinden Golden Joystick Awards 2026'da yılın en iyi oyunu Resident Evil Requiem seçildi. Capcom'un korku oyunu dört ödül kazanırken Yılın PC Oyunu Crimson Desert oldu. Bağımsız yapım Meccha Chameleon da dört kategoride zirveye yerleşti. İşte Golden Joystick Awards 2026'nın tüm kazananları...

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Golden Joystick Awards 2026’da oyuncuların oylarıyla Yılın Oyunu seçildi. Capcom’un korku oyunu geceden dört ödülle ayrıldı. Yılın PC Oyunu da belli oldu. Bağımsız yapım Meccha Chameleon da dört kategoride birinci oldu.

Londra’da düzenlenen 44. Golden Joystick Awards töreninde 25 kategoride ödül verildi. Bunların 22’sinde kazananı oyuncular belirledi. Gecenin büyük ödülü için 12 oyun yarıştı. Korku oyunu Resident Evil Requiem oyların yüzde 17’sini alırken Phantom Blade Zero yüzde 16 ile ikinci, Crimson Desert ise üçüncü oldu.

Yılın oyunu belli oldu: İşte Golden Joystick Awards 2026 kazananları

RESIDENT EVIL REQUIEM DÖRT ÖDÜL ALDI

Resident Evil Requiem, genel kategorideki zaferinin yanı sıra Yılın Konsol Oyunu ve En İyi Oyun Fragmanı ödüllerini de aldı. Oyunda Grace Ashcroft’u canlandıran Angela Sant’Albano, En İyi Başrol Performansı kategorisini kazandı. Capcom ayrıca Yılın Stüdyosu seçildi. Stüdyonun diğer oyunlarından Onimusha: Way of the Sword ses tasarımıyla, Pragmata ise Grace Saif’in yardımcı rol performansıyla ödül aldı.

Yılın oyunu belli oldu: İşte Golden Joystick Awards 2026 kazananları

MECCHA CHAMELEON ÇOK OYUNCULU KATEGORİSİNDE ZİRVEDE

Çok oyunculu saklambaç oyunu Meccha Chameleon, En İyi Çok Oyunculu Oyun ve Kendi Yayımlanan En İyi Bağımsız Oyun ödüllerinin yanı sıra canlı yayıncıların ve geliştiricilerin seçimlerini de kazandı. Dispatch, hikaye anlatımı ve oyun müziği kategorilerinde iki ödül aldı. Eleştirmenlerin seçimi Big Walk olurken oyuncular En Çok Beklenen Oyun ödülünü The Witcher 4’e verdi.

GOLDEN JOYSTICK AWARDS 2026’NIN TÜM KAZANANLARI

Kategori Kazanan Yılın Oyunu Resident Evil Requiem Yılın Konsol Oyunu Resident Evil Requiem Yılın PC Oyunu Crimson Desert Yılın Stüdyosu Capcom En Çok Beklenen Oyun The Witcher 4 Eleştirmenlerin Seçimi Big Walk En İyi Hikâye Anlatımı Dispatch En İyi Oyun Müziği Dispatch En İyi Ses Tasarımı Onimusha: Way of the Sword En İyi Görsel Tasarım CONTROL Resonant En İyi Çok Oyunculu Oyun Meccha Chameleon En İyi Bağımsız Oyun Valheim Kendi Yayımlanan En İyi Bağımsız Oyun Meccha Chameleon En İyi Genişleme Paketi DOOM: The Dark Ages – Revelations En İyi Erken Erişim Oyunu Subnautica 2 En İyi Yeniden Yapım veya Yenilenmiş Sürüm The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered En İyi Oyun Fragmanı Resident Evil Requiem – Evil Has Always Had a Name En İyi Oyun Uyarlaması Iron Lung En İyi Oyun Donanımı Steam Controller Hala Oynanan Oyun – Mobil Balatro Hala Oynanan Oyun – PC ve Konsol Minecraft En İyi Başrol Performansı Angela Sant’Albano – Resident Evil Requiem En İyi Yardımcı Rol Performansı Grace Saif – Pragmata Canlı Yayıncıların Seçimi Meccha Chameleon Geliştiricilerin Seçimi Meccha Chameleon

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