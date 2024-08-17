YouTube'a yapay zeka geliyor! Brainstorm with Gemini projesi nedir?

Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Ağustos 2024 10:01 - Güncelleme: 17 Ağustos 2024 10:13 - Güncelleme:

Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi

Google, yapay zekâ aracı Gemini’yi yavaş yavaş ekosistemine entegre etmeye devam ediyor. Şirket, yakın zamanda YouTube içerik üreticilerine yönelik önemli bir güncelleme sunacak. Bu güncelleme, "Brainstorm with Gemini" adı altında YouTube Studio'ya entegre edilecek.