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YouTube'a yapay zeka geliyor! Brainstorm with Gemini projesi nedir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
YouTube&#039;a yapay zeka geliyor! Brainstorm with Gemini projesi nedir?

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Google, yapay zekâ aracı Gemini’yi yavaş yavaş ekosistemine entegre etmeye devam ediyor. Şirket, yakın zamanda YouTube içerik üreticilerine yönelik önemli bir güncelleme sunacak. Bu güncelleme, "Brainstorm with Gemini" adı altında YouTube Studio'ya entegre edilecek.

"Brainstorm with Gemini" projesi, YouTube platformunda içerik üreticilerine arama terimleriyle uyumlu çeşitli öneriler ve konsept tavsiyeleri sunmayı amaçlıyor. Proje, yapay zekâ desteğiyle içeriğe ilham verecek yeni bir araç sunacak.

YouTube'a yapay zeka geliyor! Brainstorm with Gemini projesi nedir? - 1. Resim

BRAİNSTORM WİTH GEMİNİ PROJESİ NEDİR? 

Geliştirilen bu özellik, belirli bir üretici grubuyla yapılan testlerde arama çubuğunda iki yeni seçenek sunuyor: "İlham Aracı" ve "Brainstorm with Gemini". İlham Aracı, konu fikirleri sunarken, Brainstorm with Gemini ise trend notları, konseptler ve küçük resim önerilerinden oluşan kapsamlı bir katalog sunacak.

Bu yeniliklerin test aşamasının ardından, Brainstorm with Gemini aracının tüm YouTube kullanıcılarına açılması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde YouTube'un eski CEO'su hayatını kaybetmişti... 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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