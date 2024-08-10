2014 yılından 2023 yılına kadar YouTube'un CEO'su olan Susan Diane Wojcicki hayatını kaybetti!

Dokuz yıl boyunca YouTube'da CEO'su olan Susan Diane Wojcicki, Google'ın kuruluşundan beri şirket içerisinde çalışmaktaydı. Wojcicki, kansere karşı verdiği mücadeleyi kazanamayarak 56 yaşında hayatını kaybetti.

Dokuz yıl boyunca YouTube'da üst düzey yönetici olarak görev yapan ve son iki yıldır akciğer kanseriyle mücadele veren Susan Wojcicki, hayatını kaybetti. Eşi Dennis Troper, bu acı haberi Facebook paylaşımı ile duyurdu.

Troper, "Susan Wojcicki'nin vefatını derin bir üzüntüyle paylaşıyorum. O sadece en iyi arkadaşım ve hayat ortağım değil, aynı zamanda parlak bir zeka, sevgi dolu bir anne ve pek çok kişi için değerli bir dosttu" ifadelerini kullandı.

Google ve Alphabet'in CEO'su Sundar Pichai de X platformunda yaptığı paylaşımda, "Sevgili dostum Susan Wojcicki'nin, iki yıl süren kanser mücadelesinin ardından hayatını kaybetmesi beni derinden üzdü. Susan, Google'ın tarihinde önemli bir yere sahip ve onun yokluğunu hayal etmek gerçekten zor. O, dünya üzerinde büyük bir etki oluşturan inanılmaz bir insan, lider ve arkadaştı. Onu tanıdığı için kendini şanslı hisseden sayısız Google çalışanından biriyim. Onu çok özleyeceğiz. Düşüncelerimiz ailesiyle birlikte. Huzur içinde uyu Susan" dedi.