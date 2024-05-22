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YouTube'dan yapay zeka için yeni adım! Platform yapay zeka ile müzik oluşturma araçlarını genişletiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
YouTube&#039;dan yapay zeka için yeni adım! Platform yapay zeka ile müzik oluşturma araçlarını genişletiyor
Youtube, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YouTube, yapay zeka destekli müzik oluşturma sistemi olan Dream Track özelliğini genişleterek yeni bir imkan sunuyor.

Bugünden itibaren kullanıcılar 30 saniyelik enstrümantal şarkıları YouTube üzerinden oluşturabilecekler. Bu özellik, Shorts içeriklerinde kullanılmak üzere tasarlandı ve İngilizce olarak yazmanız gerekiyor. Kullanıcılar farklı müzik türleri ve tarzları arasından seçim yaparak özelleştirilmiş şarkılar oluşturabilmekteler.

YouTube'dan yapay zeka için yeni adım! Platform yapay zeka ile müzik oluşturma araçlarını genişletiyor - 1. Resim

Dream Track özelliği ilk çıktığında, yapay zeka tarafından Demi Levato, Papoose, T-Pain ve John Legend gibi ünlü seslerin kopyalanmış versiyonları kullanılabiliyordu. Kullanıcılar, yazılı olarak girilen şarkı isteklerine uygun olarak 30 saniyelik "sözlü şarkılar" oluşturabiliyorlardı.

YouTube'un "Jump Ahead" adını verdiği yeni özellik, kullanıcıların izleme alışkanlıklarını analiz ederek videoların istenilen bölümlerine atlanılmasını sağlıyor. Bu özellik, henüz Türkiye'de kullanıma sunulmadı ve şu anda yurt dışında test aşamasında bulunuyor. Kullanıcılar, videonun istedikleri bölümüne otomatik olarak atlayarak zaman kazanabiliyorlar.

Androidauthority'nin haberine göre, YouTube'un belirli içerik üreticilerine sunduğu yeni yapay zeka sistemi olan "Google Gemini", izleyicilerin ilgisini çekebilecek yeni video fikirleri sunuyor. Bu sistem, kullanıcılara hedef kitlelerini daha iyi anlamalarına ve daha etkili videolar oluşturmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Şimdilik sadece İngilizce destekli olan bu özellik, ilerleyen zamanlarda daha geniş bir kullanıcı kitlesine açılabilir.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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