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YouTube'dan yeni reklam formatı: "Peak Points" dönemi başlıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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YouTube&#039;dan yeni reklam formatı: &quot;Peak Points&quot; dönemi başlıyor
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YouTube, videoların en dikkat çekici anlarında reklam gösterimi sağlayacak "Peak Points" adlı yeni bir reklam formatını tanıttı. Google’ın Gemini yapay zeka modeliyle desteklenen bu yenilik, reklamların etkileşimini artırmayı hedefliyor.

YouTube, izleyici deneyimini ve reklam etkileşimini artırmak amacıyla "Peak Points" (Zirve Anlar) adını verdiği yeni bir reklam formatını tanıttı. Şirketin New York'ta düzenlediği Upfront sunumunda açıklanan bu yeni özellik, videoların en dikkat çekici veya duygusal zirve noktalarında reklam gösterilmesini sağlıyor.

YouTube'dan yeni reklam formatı:

GEMINI YAPAY ZEKA DESTEĞİ

Peak Points reklam formatının arkasında Google'ın gelişmiş yapay zeka modeli Gemini bulunuyor. Bu model, YouTube videolarını analiz ederek izleyicilerin en yoğun etkileşimde bulunduğu anları tespit ediyor. İzleyicinin dikkatinin en yüksek olduğu bu anlarda gösterilen reklamların, etkileşim oranlarını artırması hedefleniyor.

YouTube'dan yeni reklam formatı:

DUYGU TEMELLİ HEDEFLEME STRATEJİSİ

YouTube, bu yeni reklam yaklaşımını "duygu temelli hedefleme" stratejisi üzerine kurdu. İzleyicilerin videoların en duygusal anlarında reklamlarla karşılaşmaları, mesajın daha güçlü bir şekilde akılda kalmasını sağlayacak. Özellikle Türkiye'de sıkça gördüğümüz banka reklamlarında bu stratejinin başarılı örnekleri yer alıyor.

ALIŞVERİŞ YAPILABİLİR ÜRÜN AKIŞI DA GELİYOR

YouTube, sadece dikkat çekici reklamlarla sınırlı kalmayarak yeni bir alışveriş yapılabilir ürün akışını da duyurdu. İzleyiciler, reklam sırasında gösterilen ürünleri doğrudan inceleyip satın alabilecek. Bu yenilik, YouTube'un reklam deneyimini daha etkileşimli ve kullanıcı odaklı hale getirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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